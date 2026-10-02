El JBL Pulse 6 quiere animar la fiesta y, cuando termina, hacer de lámpara de mesilla

JBL ha presentado el Pulse 6, la sexta generación de su altavoz Bluetooth portátil con iluminación integrada, una familia que la marca mantiene viva desde 2013. Es un altavoz para reuniones y fiestas que acompaña la música con un espectáculo de luces de 360 grados. Lo nuevo está en los detalles, porque esta vez la luz llega también al asa y el aparato incorpora funciones pensadas para cuando la música ya se ha apagado.

Lo que el JBL Pulse 6 cambia frente al Pulse 5

El cambio más visible está en la parte superior. El Pulse 5 se transportaba con una correa de cuerda, mientras que el nuevo modelo estrena un asa metálica con iluminación propia, que se sincroniza con el resto del cuerpo. De acuerdo con la compañía, el 93% del metal de esa asa es reciclado.

La protección también sube un escalón. El Pulse 6 tiene certificación IP68, frente a la IP67 de su predecesor, así que resiste el polvo y soporta inmersiones más exigentes que el metro de profundidad durante media hora que garantiza la norma anterior. El salto llega con Bluetooth 6.0, la aplicación JBL One en lugar de la antigua JBL Portable y Auracast como sistema para enlazar varios altavoces, en sustitución de PartyBoost.

Luces para bailar y luces para relajarse

JBL divide la iluminación en 16 temas. Diez son ambientales, con nombres tan descriptivos como Hoguera, Aurora, Tormenta o Luciérnaga, y seis están pensados para fiestas, como Neón, Loop o Bounce. La marca asegura que el espectáculo de luces mejora de forma notable respecto a la versión anterior gracias a efectos coreografiados con la música.

Desde la app se pueden elegir los temas, ajustar el ecualizador y combinar sonidos para crear ambientes. Es la parte del Pulse 6 que más se aleja del concepto de altavoz de fiesta.

De la pista de baile a la mesilla de noche

Aquí aparecen las dos funciones más curiosas. El Modo Puesta de Sol atenúa la iluminación de forma gradual durante una cuenta atrás que se programa en JBL One, algo parecido a un temporizador para dormir, pero con luz.

La segunda es la Lámpara de Mesilla. Basta con dar dos toques al altavoz para que emita una luz cálida, sin necesidad de abrir el móvil. Tiene lógica en un aparato que pasa buena parte de su vida en casa y apagado, porque le da un uso diario más allá de las reuniones con amigos.

Un sonido afinado con inteligencia artificial

En el apartado de audio, el Pulse 6 recurre a AI Sound Boost, una tecnología que, según JBL, analiza la música en tiempo real para sacar más rendimiento a los altavoces con menos distorsión. La firma promete además graves más profundos y un sonido más equilibrado gracias a un diseño acústico revisado.

Hay dos añadidos que interesan a quien lo use en casa. Admite reproducción de audio sin pérdidas por USB-C, conectándolo con cable a un ordenador o a otra fuente compatible. También permite montar un karaoke sencillo con el micrófono JBL EasySing Mic Mini, que se vende aparte.

Más altavoces, una sola fiesta

Auracast, el estándar de difusión de Bluetooth LE Audio, permite conectar el Pulse 6 con otros altavoces JBL compatibles para ampliar el sonido en espacios grandes. Si se combinan varios Pulse 6, o se suman altavoces de la gama PartyBox y el JBL PartyLight Stick, también se sincroniza la iluminación.

Ese es precisamente el plan de HARMAN, la matriz de JBL. Carsten Olesen, presidente de su división de audio de consumo, explica que la compañía quiere unificar luz y sonido en todo su catálogo, desde los altavoces portátiles hasta los equipos de fiesta más grandes.

Fecha, precio y una autonomía que no se mueve

La autonomía declarada es de hasta 12 horas, la misma cifra que ya ofrecía el Pulse 5, a pesar de que ahora hay más superficie iluminada que alimentar. Para un altavoz que se lleva a la playa o a una barbacoa, es el dato que más pesa a la hora de decidir si merece la pena renovar. El JBL Pulse 6 estará disponible a partir del 6 de octubre de 2026 en JBL.com y en tiendas seleccionadas, con un precio de 299,99 euros.