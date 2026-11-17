El Andorra no recurrirá la sanción de 12 partidos a Jesús Owono por la acción que le causó la muerte a Jesús de Miguel. El club del Principado respetará ese castigo y no lo llevará al Comité de Apelación pese a que su dueño, Gerard Piqué, dijo que la sanción era «injusta».

En el mismo día en el que Piqué criticó la sanción, el Andorra no la recurre. Si la consideran injusta, no tiene sentido no llevarla a Apelación. Pero el conjunto de Segunda División, a través de Jaume Nogués, su director general, dice que no recurrirá la sanción, que se quedará en 12 partidos.

El Andorra considera que la redacción de la sanción, que la hizo el Comité de Disciplina, «no está bien hecha» y que no se comparte, pero que la dejarán tal y como está. Su dueño, Piqué, se hizo un vídeo en el que hablaba de «accidente» la jugada y no entendía tantos partidos de sanción.

«Es un portero y un jugador que van mirando la pelota los dos y chocan. Los humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien porque, si no, no podemos comprender por qué pasa esto en un terreno de juego. Es un accidente», dijo Gerard Piqué.

El propietario del Andorra puso un ejemplo de la misma jornada en Segunda División: «Ese mismo fin de semana en el campo del Albacete hubo una situación en la que un jugador del Albacete, José Corpas, quiso chutar la pelota y le dio en la cabeza a Quadri, un jugador del Sabadell. Por suerte, Quadri está bien y las consecuencias en este caso no fueron fatales. El Comité de Competición decidió sancionar con tres partidos a Corpas».

Según Nogués, mano derecha del ex jugador del Barcelona, hay que cuidar a Owono porque «se merece» seguir jugando al fútbol: «No hagamos una segunda víctima de todo esto. No hagamos que Jesús sea el culpable». Además, ha desvelado que el Andorra está acompañando a su portero en todo momento, que se encontraba «en estado de shock» cuando fueron a visitarle a su casa.