Gerard Piqué se ha pronunciado en un vídeo publicado en las redes sociales sobre la sanción de 12 partidos impuesta a Jesús Owono después de la terrible entrada que provocó la muerte de Jesús de Miguel. El ex jugador del Barcelona y ahora propietario del equipo de Segunda División criticó la decisión del Comité de Competición porque «él no es el culpable de todo lo que ha pasado» y que pone al portero «en una situación que no se merece».

«Vaya por delante que Jesús Owono va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir. No va a haber sanción que nos devuelva a ‘Demi’. Ha sido increíble ver la cantidad de muestras de cariño que ha recibido y el vacío que va a dejar es muy grande», comenzó diciendo Gerard Piqué en un vídeo publicado en la noche del lunes en el que afirmó que: «Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el fútbol y que aún ahora nos preguntamos: ¿por qué ha sucedido? Jugadores, ex jugadores, entrenadores, porteros. Todos lo han calificado de accidente».

«Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo pone a él en una situación que no se merece. Él no es el culpable de que todo esto haya pasado. Mi reflexión a todo esto me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias que él no tuvo la culpa», reflexiona sobre la sanción de 12 partidos impuesta por el Comité de Competición a Jesús Owono después de la terrible entrada que le costó la vida a Jesús de Miguel.

«Es una accidente»

«¿Qué se sanciona, la acción o las consecuencias? Hago este video porque me ha tocado muy de cerca a nivel personal. Primero estuve en Tenerife cuando sucedió y cuando bajé al vestuario y vi la reacción de mis jugadores, entendí que es un impacto que nos va a quedar de por vida. A todos los que estábamos ahí», explicó Gerard Piqué en su vídeo publicado en su cuenta oficial de TikTok.

Gerard Piqué también narró lo que sucedió en la jugada e hizo una interpretación de los hechos. «Es un portero y un jugador que van mirando la pelota los dos y chocan. Los humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien porque, si no, no podemos comprender por qué pasa esto en un terreno de juego. Es un accidente. Creo que imponerle la máxima sanción lo pone a él en una situación que no es justa porque él no es el culpable de lo que acaba pasando», contó en el vídeo.

Gerard Piqué también contó una situación que vivió en «primera persona» en unas semifinales de Champions contra el Chelsea en 2012 cuando chocó con Víctor Valdés «en una situación parecida», cuando los «dos cuerpos que van en sentido contrario y mirando la pelota y que de golpe chocan». «Uno siempre sale más mal parado que otro y ese día fui yo. Recibí el golpe en la cabeza, seguí jugando aunque no me acordaba de nada porque me vieron totalmente desorientado. Cuando desperté en el hospital ingresado, me explicaron lo que sucedió», contó. «Las consecuencias podrían haber sido peores de lo que fueron al final. Fue mi propio portero quien lo hizo y no por eso Víctor Valdés es el culpable ni mucho menos. Si hubiese sido peor, tampoco lo hubiese sido», siguió.

Gerard Piqué también contó un caso que sucedió ese fin de semana en la Segunda División española. «Ese mismo fin de semana en el campo del Albacete hubo una situación en la que un jugador del Albacete, José Corpas, quiso chutar la pelota y le dio en la cabeza a Quadri, un jugador del Sabadell. Por suerte, Quadri está bien y las consecuencias en este caso no fueron fatales. El Comité de Competición decidió sancionar con tres partidos a Corpas», dijo en su vídeo.