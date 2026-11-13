Piqué se hace la víctima en TikTok contra la Federación: «No sabemos si pueden jugar nuestros jugadores, he llamado a Louzán»

Gerard Piqué ha utilizado su cuenta de TikTok para cargar contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la falta de información respecto a las posibles sanciones de los futbolistas del Andorra tras la suspensión del partido ante el Tenerife. El dirigente del club del Principado ha denunciado que, a un día del partido de Liga ante el Almería, desconocen si tres futbolistas que recibieron castigos merecedores de sanción podrían ser alineados en el encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de Segunda División.

Entre los jugadores que señala Piqué se encuentra Jesús Owono, expulsado por la acción con Jesús de Miguel que terminó provocando la suspensión del partido. El colegiado dio por finalizado el choque en el tiempo de descuento, motivo por el que la RFEF aún no se ha pronunciado respecto a cuándo deben cumplirse los castigos disciplinarios. Además de Owono, Lauti fue expulsado por doble amarilla y Efe Akman recibió su quinta amonestación de la temporada.

A un día de su encuentro ante el Almería, Gerard Piqué ha denunciado que no han recibido ninguna notificación federativa dos semanas después del partido en Tenerife. El ex futbolista ha asegurado que han agotado todas las vías, incluida una llamada a Rafael Louzán.

«He llamado al presidente de la Federación para informarle y estoy esperando a que me diga algo. Lo hemos intentado de todas las formas posibles para tratar de entender en qué situación están nuestros jugadores», ha expuesto en su cuenta de TikTok.

El dirigente del Andorra ha compartido un vídeo en el que aparece en primer plano para exponer su postura: «Quiero enviar este video, y es una crítica constructiva, para que veáis en qué situación nos encontramos ahora mismo. Tenemos tres jugadores que desde el día de Tenerife están sancionados, sobre el papel. Uno de ellos es Jesús Owono. Este partido sucedió hace dos semanas y hoy, un día antes del partido, no tenemos constancia ni notificación alguna de que estos jugadores estén sancionados por parte de la Federación. Es decir, los tres podrían jugar mañana».

El Andorra viaja a Almería sin Owono

Piqué destaca que han intentado «de todas las formas posibles» comunicarse con la RFEF, sin éxito. Para el Andorra, el principal riesgo que conlleva esta falta de información es que sus futbolistas no jueguen ante el Almería, pero tengan que cumplir la sanción en otro partido.

Una situación que aplica a Lauti y Efe Akman, ya que Jesús Owono, en palabras de Gerard Piqué, no está entrenando con el equipo en estos momentos. Ambos futbolistas son duda para la visita del Andorra al estadio del líder, la UD Almería, dos semanas después del trágico partido ante el Tenerife.