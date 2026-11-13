Owono pide hablar con la familia de Jesús de Miguel

Jesús Owono sigue luchando para superar la trágica muerte de Jesús de Miguel. El portero del Andorra continúa encerrado en su domicilio desde la muerte del futbolista del Tenerife y ahora habría solicitado al club ponerse en contacto con la familia del fallecido como parte de su proceso de aceptación y superación después de ser el implicado en la acción que terminó con la vida del madrileño. Una decisión que habría tomado junto con sus psicólogos para continuar con su rehabilitación.

Desde que se confirmó que su muerte horas después del partido derivó en que De Miguel, el africano ha estado profundamente deprimido. Se quedó en su casa después de sufrir amenazas e insultos de todo tipo. Es por ello que tanto Owono como el equipo andorrano tomaron la decisión de apartarle, no solo a la espera de conocer la sanción deportiva, sino por su propia protección y la de su entorno. Se puso en manos de psicólogos y, aunque aún no ha vuelto a entrenar con sus compañeros, antes quiere disculparse con la familia del delantero.

Ya sea por teléfono o trasladándose a Toledo, ciudad de residencia de los padres de Jesús de Miguel, el deseo de Owono es quitarse esa carga de encima dándoles el pésame y explicar el dolor que siente. Sería el segundo intento, ya que el portero ya lo intentó poco después del accidente, cuando el jugador aún seguía con vida. Desde el Andorra le recomendaron que debía esperar más tiempo, pero el destino no le dejó tener esa oportunidad. Sin embargo, el Tenerife le habría comunicado que aún es pronto, ya que la familia aún se encuentra en shock y no se siente preparada para un encuentro con el guineano.

«Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Sé que habrá muchas cuestiones que abordar; afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz», escribió Owono en su primera y única declaración pública.

Desde el Andorra intentan arroparle como puede. El club está en constante contacto con Owono, hablando diariamente de los avances que tiene con sus psicólogos para que pueda empezar a salir de casa. Según informa Marca, los dos clubes quieren afrontar el caso con la mayor delicadeza posible para respetar a ambas familias. Owono quiere pedir perdón personalmente, pero el Tenerife quiere que todo sea a su debido tiempo. Mientras tanto, el guardameta del Andorra seguirá trabajando con psicólogos para seguir luchando con la profunda depresión que sufre por uno de los accidentes más trágicos que se recuerdan en la historia del fútbol español.