Owono rompe su silencio tras la muerte de Jesús de Miguel: «Siento un enorme dolor por él y por su familia»

Jesús Owono se ha pronunciado por primera vez a través de un comunicado del Andorra tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. El portero africano ha mostrado su tremendo dolor y consternación por este suceso, y ha señalado que «aceptará lo que venga» con respeto.

«Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Sé que habrá muchas cuestiones que abordar; afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz», ha señalado Jesús Owono en un comunicado publicado por el Andorra.

El Andorra pide también en dicho comunicado la máxima sensibilidad y respeto por su portero, que en estos momentos está pasando días muy complicados tras el fuerte golpe que propició la muerte del jugador del Tenerife.

📃 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 https://t.co/dCEQJEcAKx — FC Andorra (@fcandorra) November 4, 2026

Estas son las primeras palabras de Jesús Owono desde que el pasado martes por la mañana conocimos el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel. El portero del Andorra no se había pronunciado tampoco en la noche del lunes, mientras el jugador del Tenerife estaba ingresado en la UCI. La última imagen del guardameta fue abandonando el terreno de juego una vez fue trasladado De Miguel al Hospital mientras la afición del Heliodoro le gritaba «asesino, asesino».

Son las primeras declaraciones y sensaciones oficiales que conocemos de Owono tras esta terrible tragedia. El portero no estuvo presente en el entrenamiento voluntario que ha realizado el Andorra este miércoles, guardando al inicio un respetuoso minuto de silencio por la memoria de Jesús de Miguel.