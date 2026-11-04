Lautaro Spatz, jugador del Andorra, desvela cómo se encuentra Jesús Owono: «Está profundamente afectado por lo ocurrido»

Lautaro Spatz, jugador del Andorra, ha sido uno de los primeros futbolistas de su club en pronunciarse a través de sus redes sociales tras la muerte de Jesús de Miguel y dar su apoyo total a su compañero Jesús Owono. El defensa central ha publicado una emotiva carta, totalmente consternado por la muerte de un compañero de profesión, y ha revelado que su compañero de equipo lo está pasando muy mal.

«Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Momentos que te marcan para siempre y que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Una tragedia que nos ha dejado completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar», así comienzan las emocionantes palabras de Lautaro en su carta a De Miguel.

«En primer lugar, quiero trasladar mi más sincero pésame y todo mi cariño a la familia, amigos y seres queridos de Jesús, así como a toda la afición chicharrera y al mundo del fútbol. Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego», añade Lautaro tras vivir en primera persona una tragedia sin precedentes.

Lautaro también tuvo palabras en su carta para Owono, su compañero, y desveló lo mucho que está sufriendo tras lo ocurrido: «También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo; que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie».

«En el fútbol existen acciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas. Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a la familia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida. Descansa en paz, Demi», añade el jugador del Andorra en esta emotiva carta tras conocer la muerte de Jesús de Miguel.