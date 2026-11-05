Disciplina aplaza su decisión sobre la sanción a Owono

La sanción a Jesús Owono tendrá que esperar. Esa es la decisión que ha tomado el Comité de Disciplina de la RFEF este jueves después de que se anunciasen todas las sanciones de la jornada 12 de Segunda División. Un fin de semana marcado de luto después de que el portero del Andorra protagonizase la trágica acción que acabó con la muerte de Jesús de Miguel. Aunque vio la expulsión, los partidos que recibirá de castigo no ha querido detallarse a la espera de alegaciones.

El partido terminó para Owono con una tarjeta roja directa y el partido suspendido por la gravedad del incidente. Según marca el reglamento, una acción que en un principio se marchaba a entre 4 y 12 partidos de sanción. Pero dada la gravedad de lo ocurrido, después el Juez Único de Competición dio su primer veredicto del Tenerife-Andorra. Dio por terminado el partido con el resultado que reflejaba el acta arbitral, el cual cerró el 2-2 justo antes de la acción. La razón fue que «las circunstancias que concurren en el presente supuesto revisten un carácter absolutamente excepcional, por cuanto la suspensión del encuentro se produjo a consecuencia del grave incidente sufrido por un futbolista durante su transcurso, que, desgraciadamente, desembocó en su posterior fallecimiento».

«Ante una situación de esta naturaleza, este órgano competicional considera que la decisión sobre la eventual reanudación o conclusión del encuentro debe adoptarse atendiendo, de manera primordial, a razones de humanidad, sensibilidad y respeto hacia la memoria del futbolista fallecido, su familia, sus compañeros y todas las personas afectadas por tan dolorosa pérdida. Desde esta perspectiva, se estima que lo más respetuoso con las extraordinarias y dolorosas circunstancias de este caso es dar por concluido el encuentro».

Sin embargo, no quiso determinar la sanción a Owono ya que los dos clubes están aún dentro del plazo para presentar alegaciones al respecto. Pero dado el momento, no parece que ni Tenerife ni Andorra tengan cuerpo para entrar en esa disputa. «Dado que el partido fue concluido en el día de ayer por resolución del Juez de Competiciones, las cuestiones derivadas del acta del partido serán resueltas próximamente». La Policía continúa en la investigación por homicidio, y aún se desconoce si le aplicarán el Código Penal. En estos momentos, el fútbol ha preferido guardar el luto que se merecen estas circunstancias antes de sacar conclusiones del castigo deportivo que se merece el portero del Andorra.