El Andorra realiza un entrenamiento voluntario sin Owono y guarda un minuto de silencio por Jesús de Miguel

La plantilla del FC Andorra, bastante afectada por la muerte del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel y con la ausencia del portero Jesús Owono, llevó a cabo su primer entrenamiento en el Estadio Comunal-Joan Samarra de Andorra la Vella después de la trágica noticia. La sesión fue voluntaria, por lo que hubo varias ausencias de futbolistas.

Sin duda, la más destacada fue la del guardameta que protagonizó la dura entrada que provocó el paro cardíaco al delantero madrileño en los últimos minutos del partido que ambos equipos disputaron el lunes y que derivó, horas después, en el fatal desenlace.

El internacional por Guinea Ecuatorial está bastante afectado y desolado, aunque se desconoce cómo está gestionando la dura situación. Antes del entrenamiento se guardó un minuto de silencio bastante sentido con la presencia de jugadores, cuerpo técnico, el presidente Ferran Vilaseca y trabajadores del club.

El partido del Andorra, aplazado

El partido entre FC Andorra y Real Club Deportivo Mallorca, correspondiente a la jornada 13 de la Liga Hypermotion, no se disputará este domingo como estaba previsto inicialmente, tras la muerte del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel.

El club del Principado había solicitado su aplazamiento después del fallecimiento del delantero madrileño a raíz de la dura entrada del portero del Andorra Jesús Owono en los minutos de prolongación del encuentro del lunes en el Heliodoro Rodríguez López. Los dos clubes quedan a la espera de conocer la nueva fecha del partido.

Igualmente, el partido entre el Granada y el Tenerife, programado para el sábado en el Nuevo Los Cármenes, quedó aplazado. El conjunto canario había solicitado a la Liga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aplazar dicho encuentro para que la plantilla pudiera despedirse de su compañero, fallecido este martes a consecuencia del golpe que sufrió en el partido contra el Andorra el pasado 2 de noviembre.