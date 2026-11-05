La Liga de Tebas no aplazará la jornada pero sí habrá homenaje en el minuto 9 y camisetas conmemorativas por Jesús de Miguel
Todos los partidos de la Liga y la Liga F se despedirán de Jesús de Miguel
Habrá minuto de silencio, ofrenda floral y parón durante el partido
La AFE insiste: «Los jugadores creen que no debería haber jornada de Liga»
Este fin de semana, el fútbol español dará su último adiós a Jesús de Miguel. a todo un país. La RFEF, la Liga y Liga F anunciaron este jueves que rendirán homenaje al delantero del Tenerife, fallecido el pasado martes tras un fuerte golpe durante el partido de Segunda División ante el Andorra. Es por ello que el fútbol español, durante esta próxima jornada de sus respectivas competiciones que se celebrará del 6 al 9 de noviembre, hará un homenaje a la altura para dar el último adiós.
«Las tres instituciones, junto a clubes y futbolistas, han acordado un conjunto de acciones para que todo el fútbol español le recuerde de forma unida en cada estadio, bajo el lema ‘Siempre en nuestro recuerdo’», señalaron en un comunicado conjunto. De este modo, los futbolistas titulares de cada uno de los equipos saldrán al terreno de juego entremezclados y vistiendo una camiseta especial con el dorsal 9 y este lema, formando junto a los árbitros un semicírculo abrazados en torno al punto del campo en el que se produjo la jugada del pasado lunes.
Allí, los capitanes, que saldrán en último lugar, depositarán una ofrenda floral en su memoria. A continuación, se guardará un minuto de silencio, durante el cual los videomarcadores y los soportes de cada uno de los estadios mostrarán una imagen de Jesús de Miguel, seguido de un aplauso de jugadores y aficionados. El recuerdo continuará con el partido ya en juego y, en el minuto 9, en referencia al dorsal que portaba el futbolista, el árbitro detendrá el encuentro y los videomarcadores proyectarán un vídeo en su homenaje para un nuevo momento de recuerdo, tras el que el encuentro se reanudará.
Habrá ofrenda floral para Jesús de Miguel
El minuto de silencio se extenderá además a todas las competiciones de ámbito nacional organizadas por la RFEF y Liga F que se disputen durante esos días, «para que el homenaje alcance a todos los niveles del fútbol español». Además, el sábado 7 de noviembre, el Tenerife celebrará en el Estadio Heliodoro Rodríguez López un solemne homenaje en recuerdo del jugador, abierto a toda su afición. Los tres organismos recalcaron que «esta iniciativa, trasladada a clubes, jugadores y jugadoras, pretende ser un reconocimiento y sentido homenaje de este deporte en todos los estadios, como la mejor manera de honrar la memoria del jugador fallecido».
«Entendiendo y respetando las distintas sensibilidades expresadas en estos momentos de dolor, la voluntad es que toda la familia del fútbol profesional pueda recordar al jugador con el respeto, la dignidad y el reconocimiento que merece», añadieron sobre la disputa final de la jornada programada pese a la petición de la AFE de suspenderla, aunque no se disputarán el Granada CF-CD Tenerife, el FC Andorra-RCD Mallorca y el CD Castellón-SD Eibar, y el Costa Adeje Tenerife-Deportivo Alavés de la Liga F.
«La RFEF, LaLiga y Liga F reiteran sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Jesús de Miguel, a sus compañeros y a toda la familia del CD Tenerife, a quienes acompañan en estos difíciles momentos», sentenciaron.
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