La AFE insiste: «Los jugadores creen que no debería haber jornada de Liga»

El trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, atacante del CD Tenerife, el pasado martes 3 de noviembre, ha conmocionado al mundo del fútbol y deporte español. El suceso ocurrido en la Liga Hypermotion obliga a la reflexión sobre la continuación de las actividades profesionales en los próximos días.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se ha puesto en contacto con futbolistas masculinos y femeninos de todas las categorías para conocer su sentir tras el fallecimiento del delantero madrileño.

El colectivo traslada que, de manera unánime, considera que no deberían disputarse los encuentros programados para la próxima jornada en las distintas competiciones. Un sentimiento derivado del profundo dolor tras la pérdida del jugador del CD Tenerife, que sufrió un grave choque el pasado lunes 2 de noviembre ante Andorra.

La AFE recalca que los propios futbolistas entienden que no se dan las circunstancias anímicas ni humanas para afrontar la competición con normalidad. Estos mismos han sido los encargados de dejar claro a la Asociación que, apelando al respeto y al duelo, lo más lógico sería suspender la jornada.

El fútbol se rinde a Jesús de Miguel

Tras el terrible suceso, el mundo del fútbol tiene la oportunidad de demostrar que las personas están por encima de cualquier equipo, competición, motivo económico o deporte, y el dolor entre compañeros no invita a celebrar la próxima jornada en cada una de las ligas.

La AFE insiste en ‘aparcar’ los próximos compromisos teniendo en cuenta el dolor existente por lo sucedido el pasado lunes y la trágica pérdida del martes. El fallecimiento de Jesús de Miguel ha llevado a diversos homenajes por parte de futbolistas, clubes (como Las Palmas, su eterno rival, en una preciosa iniciativa) y entidades, además de minutos de silencio en diversos campos de España.

Los propios futbolistas parecen reacios a que se dispute una nueva jornada, aún conmocionados por lo sucedido. En palabras de la Asociación, la idea de cancelar los próximos compromisos es unánime, y los deportistas no quieren formar parte de algo forzado, algo que no sienten moralmente bien y que sería de manera obligada.

El fallecimiento de Jesús de Miguel ha conmocionado a todo el planeta. El atacante madrileño, canterano del Leganés, falleció el pasado martes a causa de un fatídico choque. El mundo del fútbol, aún sorprendido por lo ocurrido, pide que se cancelen los próximos compromisos por respeto a su figura y a lo que ha sucedido. Un sentimiento lógico de unión agravado por la pérdida de un compañero en el terreno de juego.