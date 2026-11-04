Las Palmas jugará este fin de semana con los colores del Tenerife en homenaje a Jesús de Miguel

La Unión Deportiva Las Palmas vestirá este fin de semana en su partido de Liga los colores del Tenerife para homenajear la memoria de Jesús de Miguel. El equipo canario lucirá este domingo en su partido contra el Eldense en el estadio de Gran Canaria su tercera equipación de color blanco y una franja azul en el pecho.

«Este domingo, nuestros colores son estos. En homenaje a Jesús de Miguel», escribió Las Palmas en una publicación donde aparece toda la plantilla vestida con la tercera equipación. Será esa la camiseta que vestirán como locales este domingo por la tarde ante el Eldense, y no la amarilla habitual.

Una camiseta blanca y con una franja de color azul en el pecho que recuerda a los colores del Tenerife. Un detalle muy bonito del equipo canario para honrar la memoria del jugador fallecido y ayudar en lo que pueda al duelo del pueblo tinerfeño.

El cuerpo de Jesús de Miguel se traslada a la península

El juzgado que investiga las circunstancias de la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel ha autorizado que se proceda al traslado de sus restos para su inhumación en la península.

La plaza 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife ha adoptado esta decisión tras recibir el informe preliminar de autopsia, cuyo contenido es reservado por respeto a la intimidad del fallecido y de su familia, señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El funeral se celebrará en Navahermosa, en la provincia de Toledo, y al mismo asistirá la primera plantilla y la directiva del Club Deportivo Tenerife, que ha organizado para el sábado un acto de despedida en el estadio Helidoro Rodríguez López.