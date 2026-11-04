La AFE solicita la suspensión completa de la jornada de Liga por la muerte de Jesús de Miguel

Sigue el luto en el fútbol español por el fallecimiento de Jesús de Miguel. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Liga la suspensión de todo el fútbol nacional programado para este fin de semana. La petición del sindicato de futbolistas incluye la Primera y Segunda División, Primera, Segunda y Tercera RFEF y la División de Honor Juvenil; así como las categorías nacionales femeninas. Por el momento, la AFE se mantiene a la espera de la respuesta de ambos organismos.

La solicitud de la AFE llega después de la suspensión de la jornada intersemanal de Copa del Rey, que contaba con 11 partidos ya aplazados previamente por el accidente ferroviario en Urda, así como de ocho encuentros de la Copa de la Reina. Por otro lado, los equipos españoles inmersos en competiciones europeas sí jugarán sus compromisos. En la jornada de Champions del martes, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal disputaron sus encuentros; en los que no sonó el himno de la Champions y se guardó un minuto de silencio para homenajear a Jesús de Miguel.

Este miércoles lo harán Real Madrid y Real Betis, ambos a domicilio. De cara al jueves, Real Sociedad y Celta de Vigo jugarán en sus respectivos estadios la cuarta jornada de la fase de liga de la Europa League, al igual que el Getafe en su partido de Conference frente al Brighton. También han disputado con normalidad sus encuentros, a falta de que lo haga el Betis en Dortmund a las 16:00 horas, los combinados de la UEFA Youth League de los equipos españoles que juegan la Champions.

La AFE pide un parón de actividad en el fútbol español

De cara al fin de semana, la AFE ya ha solicitado que el fútbol español nacional suspenda su actividad en homenaje al fallecido Jesús de Miguel, según ha adelantado Gemma Santos en la Cadena COPE. A la espera de respuesta por parte de la RFEF y la Liga, el Tenerife ya sabe que no tendrá que viajar a Granada para disputar su partido de la Jornada 13 de la Liga Hypermotion, programado inicialmente para las 21:00 horas del sábado 7 de noviembre. Por parte del Andorra, el otro equipo implicado en el encuentro, se mide este domingo (16:00 horas) al Mallorca en el Principado.

La suspensión de la próxima jornada de fútbol nacional implicaría un reajuste importante del calendario, especialmente en las dos principales categorías. En lo que respecta a la Primera División, la decimosegunda jornada liguera se disputa antes del segundo parón de selecciones de la temporada. La participación de hasta ocho clubes en competiciones europeas, a la que se suman los partidos ya aplazados de Copa del Rey, dificultan la opción de encontrar nuevas fechas. En las próximas horas, se espera que la RFEF y la Liga den respuesta a la petición de la AFE.