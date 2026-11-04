Nico Paz emociona en la Champions homenajeando a Jesús de Miguel: «Descansa en paz»

Nico Paz ha tenido un detallazo al celebrar su gol en el triunfo del Como ante el Lens en Champions. El ex jugador del Real Madrid ha sacado una camiseta con la foto de Jesús de Miguel, el futbolista que falleció este martes, horas después del choque con Owono, portero del Andorra.

El jugador del Como, una de las sensaciones del fútbol europeo, tuvo este detallazo tras anotar uno de los goles del equipo italiano en Champions. En la celebración, cogió una camiseta en la que había una foto de Jesús de Miguel con el mensaje «Descanse en paz».

Nico Paz es tinerfeño, aunque internacional por Argentina, y Jesús de Miguel jugaba en el Tenerife, que sigue en shock ante el fallecimiento de uno de sus jugadores. El gesto, precioso, emociona por la importancia que tiene y el momento en el que se produce, al ser un encuentro de Champions.

También de esta forma demuestra Nico Paz su relación con Tenerife. Cabe recordar que nació allí porque su padre, Pablo Paz, jugaba en ese momento en el conjunto canario. Además, Nico Paz jugó en las categorías inferiores del CD Tenerife antes de ser fichado por el Real Madrid.

Antes de mostrar esta camiseta en homenaje a Jesús de Miguel, Nico Paz ya había tenido un recuerdo con el futbolista fallecido en sus redes sociales. «No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz», escribió el futbolista del Como.