Luis de la Fuente y el presidente de la Federación, Rafael Louzán, presentes en el funeral de Jesús de Miguel

La Federación Española de Fútbol (RFEF), encabezada por su presidente Rafael Louzán, y el entrenador Luis de la Fuente también han viajado hasta Navahermosa (Toledo) para despedir a Jesús de Miguel. Este jueves se ha celebrado en la localidad natal de los padres de De Miguel, el entierro del jugador, que falleció tras un choque con el portero Jesús Owono durante el encuentro entre el Tenerife y el Andorra.

El máximo organismo del fútbol español ha querido dar el pésame en persona a la familia del fallecido. Junto a Louzán y De la Fuente viajó también Aitor Karanka, director técnico de desarrollo de la RFEF y de la selección masculina absoluta. De esta manera, la Federación ha presentado sus respetos a los familiares y amigos de Jesús de Miguel tras perder la vida el pasado martes como consecuencia del choque con Owono. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero terminaron confirmando su muerte un día después del accidente.

A su llegada el presidente Louzán dijo unas palabras ante los medios: «Gracias a todos los aquí presentes. Hoy era el día de estar aquí, acompañando a la familia de Jesús. Nuestra solidaridad porque creo que es una pérdida irreparable. Esta tragedia nos debe indicar el camino que queda aún por corregir en relación a la prevención de los medios, para que estén siempre en el sitio oportuno. Es un día muy difícil. El fútbol debe estar unido hoy».

De la Fuente también atendió a la prensa y siguió en la línea del discurso de Louzán: «Reitero las palabras del presidente. Desde el dolor y el sentimiento, les trasladamos nuestro pesar y nuestro respeto. Es la mejor manera de demostrar que el fútbol está unido. Un abrazo muy fuerte a todos sus allegados».

La RFEF suspendió de inmediato todos los partidos de Copa del Rey y de la Reina de esta semana tras el fallecimiento de De Miguel. También se suspendió la presentación oficial de Eder Sarabia como entrenador del Espanyol y la de la selección española sub-21 en Almendralejo para su partido contra Japón.

«El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Desolados por la triste noticia, desde la Real Federación Española de Fútbol queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento en el día de hoy. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como al equipo tinerfeño y a toda su afición, a quienes acompañamos en estos momentos de tanto dolor. Descanse en paz», rezaba el comunicado emitido por la Federación tras la muerte del jugador del CD Tenerife.