La Federación suspende los 10 partidos de Copa del Rey de esta semana por la muerte de De Miguel

La Real Federación Española de Fútbol ha decretado la suspensión de todos los partidos de primera ronda de la Copa del Rey que se iban a disputar esta semana por la muerte de Jesús de Miguel. El organismo ha ampliado el luto por el fallecimiento del futbolista del Tenerife hasta el viernes 6 de noviembre, lo que quiere decir que hay 10 encuentros que se vuelven a aplazar.

Hay que recordar que estos ya fueron aplazados la semana pasada porque se iban a jugar el miércoles, día que tuvo lugar el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo). Estos partidos se habían redistribuido del martes al jueves de la presente semana, pero finalmente la Federación, en señal de respeto a la muerte de De Miguel, ha optado por suspenderlos hasta nuevo aviso.

⚫ En señal de respeto y solidaridad tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, la RFEF acuerda ampliar la suspensión de sus competiciones hasta el 6 de noviembre. Los encuentros de Copa del Rey y Copa de la Reina previstos para esta semana quedan, por tanto, aplazados. ℹ️ https://t.co/lCKFNyW2Qf — RFEF (@rfef) November 3, 2026

La conmoción por el fallecimiento del delantero del Tenerife es máxima y todo el fútbol español ha mostrado sus condolencias a la familia del jugador. Éste sufrió un brutal golpe en la zona del torso en el descuento del partido de este lunes contra el Andorra y fue evacuado en camilla del terreno de juego y, posteriormente, del Heliodoro Rodríguez López. La ambulancia le trasladó desde el estadio a la UCI del hospital en el que ha fallecido a primera hora de este martes.

Los partidos suspendidos

Anaitasuna-Deportivo Alavés

Pamplona-Eibar

Amorebieta-Logroñés

Utebo-Sabadell

Reus Riddis-Barakaldo

Deportiva Minera-Cartagena

Puertollano-Albacete

Tarancón-Levante

Alcoyano-Mallorca

Comunicado de la Federación

A lo largo de la tarde de este martes, 3 de noviembre, la Real Federación Española de Fútbol ha acordado ampliar a tres días la suspensión de sus competiciones de fútbol tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife.

De esta forma, la Copa del Rey Mapfre y la Copa de la Reina Iberdrola pospondrán su actividad en señal de respeto y solidaridad durante el martes 3, el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, fechas en las que estaban previstos diferentes encuentros de la primera y tercera eliminatoria, respectivamente.

Una vez más, la RFEF desea expresar su dolor por esta irreparable pérdida y trasladar su más sentido pésame y apoyo a los familiares y amigos de Jesús de Miguel, así como su ánimo al conjunto tinerfeño y a toda su afición.

La nueva planificación y los horarios definitivos de los encuentros aplazados se comunicarán próximamente.