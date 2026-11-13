Disciplina sanciona con 12 partidos a Owono por la acción que le causó la muerte a Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado con 12 partidos a Jesús Owono, portero del Andorra, por la falta que causó la muerte de Jesús de Miguel. La decisión se había pospuesto hasta fecha indeterminada dada la relevancia y la excepcionalidad de los hechos y en la tarde de este viernes se ha anunciado la «imposición de la sanción en su grado máximo», que son «doce partidos de suspensión» al guardameta ecuatoguineano.

El Comité se ha acogido al artículo 102 del Código Disciplinario y le ha impuesto su máxima sanción. «Una suspensión de doce (12) partidos como responsable de una infracción grave prevista en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF, con imposición de las correspondientes multas accesorias contempladas en el artículo 52 del mismo Código», detallan.

El artículo que le han aplicado dice lo siguiente: «Por producirse de manera violenta con un adversario, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos».

Según recogió el acta arbitral del encuentro de la jornada 12 de la Liga Hypermotion, celebrado el lunes 2 de noviembre, Owono fue expulsado «por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa», descripción a la que se acogió el Comité para la sanción.

La acción obligó a la atención de urgencia de los servicios médicos y deparó en la muerte del futbolista del Tenerife al día siguiente en el hospital, una tragedia que ha sacudido el fútbol español. «La valoración de la conducta objeto del presente expediente debe partir de los referidos hechos expresamente consignados en el acta arbitral», apunta Disciplina.

«La propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción, tanto por la forma en que se ejecutó, con la pierna en alto, como por la brusquedad del impacto y, especialmente, por el empleo de una fuerza que el árbitro califica expresamente como excesiva, estando el balón en disputa. A ello se añade que el jugador afectado tuvo que ser atendido sobre el terreno de juego y posteriormente retirado en camilla, circunstancias igualmente reflejadas en el acta arbitral», añade.

Por ello, el Comité considera que los hechos son constitutivos de una «infracción grave», tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, «cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión».