La familia de Jesús de Miguel recibe más de 200.000 euros del crowdfunding: «Cada gesto ha significado mucho para nosotros»

La familia de Jesús de Miguel ha emitido un comunicado en la tarde de este jueves a través de la Asociación de Futbolistas Españoles para decir que ya han recibido los más de 200.000 euros del crowdfunding que promovió el futbolista Fran Sol. Cientos de anónimos y personalidades importantes del fútbol han colaborado con esta iniciativa.

Un crowdfunding que todavía está abierto con el objetivo de llegar hasta los 300.000 euros. Hasta el momento se han recaudado 213.050, que es la cifra que ya ha recibido la familia del jugador fallecido. En este comunicado, dan las gracias a Fran Sol y a todas aquellas personas solidarias que han participado. También agradecen todas las muestras de cariño en estos momentos tan complicados.

El presidente del Cádiz, con 15.000 euros, es la persona que más dinero ha aportado a esta iniciativa. Le sigue un jugador anónimo con 10.000 euros, el presidente del Ceuta con 3.500, Pedro Porro con 3.500, Alex Remiro con 3.000 euros, 3.000 con Bartra o los 2.500 de Borja Iglesias.

Comunicado de la familia de Jesús de Miguel

La familia de Jesús de Miguel Alameda, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), queremos compartir con todos vosotros y vosotras que ya hemos recibido las donaciones procedentes del crowdfunding organizado por el futbolista Fran Sol. Un crowdfunding que todavía sigue abierto: https://www.gofundme.com/f/familia-jesus-de-miguel.

Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. Nos ha emocionado mucho ver la cantidad de personas que os habéis volcado con esta iniciativa.

Gracias especialmente a Fran Sol por poner en marcha este crowdfunding y, por supuesto, a todas las personas que habéis colaborado, compartido la iniciativa o nos habéis enviado mensajes de apoyo.

Cada gesto ha significado mucho para nosotros y queremos que sepáis que hemos recibido todas estas muestras de generosidad con muchísimo cariño. Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por acompañarnos en estos momentos.

Con cariño, la familia de Jesús de Miguel Alameda.