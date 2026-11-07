Lágrimas en el desgarrador homenaje a Jesús de Miguel en el Heliodoro de Tenerife: «Siempre serás uno de los nuestros»

El Heliodoro despidió como se merecía Jesús de Miguel. Miles de aficionados, directivos de clubes españoles y todas las categorías del Tenerife asistieron esta tarde en el homenaje especial al delantero madrileño después de su muerte este martes a consecuencia de su trágica acción durante el partido ante el Andorra después de su impacto con Jesús Owono. Un acto en el que el capitán de su equipo, Enric Gallego, dejó a todo un estadio en lágrimas después de recordar el hueco que deja después de perder la vida en un campo de fútbol.

Y es que desde el primer minuto, toda España se volcó. Todo el mundo lloró su muerte, y es por ello que toda Tenerife quiso estar a la altura para despedirse de De Miguel. Y es que la familia del jugador fue recibida con todo un estadio que no paró de corear su nombre. «De Miguel, te quiero», se gritaba uua y otra vez mientras muchos no podían esconder su emoción. Acompañado de un vídeo que repasó toda su trayectoria en el club canario, el primero que tomó la palabra fue su capitán y compañero de equipo que estuvo con él durante toda su etapa en las Islas Canarias.

«Demi, siempre serás uno de los nuestros. Es muy difícil estar hoy aquí. Ninguno de nosotros está preparado para vivir un momento así, ni para encontrar las palabras. Hablo en nombre de todos los compañeros cuando digo que ninguno querría estar aquí. Todavía nos cuesta asimilar que no volverás a estar con nosotros. Por encima de cualquier partido o logro deportivo, lo que permanece es la persona que eras y la huella que dejas en los demás. Eres una persona muy especial, de esas que dejan huella por su calidad humana. Eras sencillo, discreto, natural, cercano», dijo.

«Hablar de ti en pasado. Es tremendamente injusto» 💔 Enric Gallego, la voz de un corazón roto, el del CD Tenerife tras la perdida de Jesús de Miguel 😔 https://t.co/eY9HQZkRNo — DAZN España (@DAZN_ES) November 7, 2026

Enric también mostró su apoyo a las personas que más lloraron su muerte: «Ahora quiero dirigirme a tu familia: no estáis solos. Aquí tenéis una familia. Vuestro dolor es el nuestro, y queremos que sepáis que podéis contar con nosotros para todo lo que queráis. Queremos que Carla crezca sabiendo quién fue su padre, que algún día pueda mirar atrás y sentirse orgullosa de Papá. Ojalá que con el paso del tiempo, el dolor de su ausencia vaya dejando hueco a los recuerdos y sonrisas que nos regalaste», expresó.

«También queremos agradecer a los compañeros, clubes e instituciones que nos han apoyado estos días. Por último, queremos dar las gracias a nuestra afición por tanto cariño y por ese motivo homenaje en la puerta número 9. Esto es mucho más que un club; es una familia. Ahora nos toca estar juntos y luchar cada vez que nos pongamos esta camiseta: por este escudo, por la afición, pues nuestras familias y sobre todo por ti, nuestro ‘Demigol’. Nos hubiera gustado compartir mucho más contigo, seguir disfrutando de tu compañía y de tantos momentos juntos. Cada vez que salgamos al campo, habrá una parte de ti con nosotros», agregó.

«Hoy nuestro estadio se reúne para rendir homenaje a un futbolista. Nosotros, para rendírselo a un amigo. Gracias por tu compromiso, humildad, compañerismo y, sobre todo, por ser una persona tan buena. Aunque no te gustara ser protagonista, hoy todos queremos hablar de ti porque te lo mereces. Allá donde estés, sigue sonriendo. Nosotros seguiremos aquí. Descansa en paz, Jesús, nuestro Demi», concluyó Enric Gallego con lágrimas en los ojos y el aplauso del Heliodoro.

El presidente del Tenerife, destrozado por Jesús de Miguel

Después tomó la palabra Felipe Miámbres, quién también mostró estar destrozado por la muerte de Jesús de Miguel: «Queremos dar las gracias a todos los asistentes al acto. También agradecer a todas las personas e instituciones que han estado cerca de la familia de Demi. Por último, agradecer a todos los trabajadores que esto sea posible en tan poco tiempo. En segundo lugar, conozco a Demi desde años antes de llegar al Tenerife. Cuando íbamos a ficharlo, le pregunté a mi hijo cómo era. Me dijo: es tímido, silencioso, pero muy buena persona. Y así era Demi».