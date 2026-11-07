Una de las imágenes del luto por De Miguel: la árbitro Huerta de Aza se derrumba durante el minuto de silencio

La muerte de Jesús de Miguel ha causado verdadera conmoción en el fútbol español. A vueltas con el debate sobre si debería haberse disputado la jornada de este fin de semana en la Liga, este sábado se ha producido una de las imágenes del luto por el jugador recientemente fallecido. La árbitro Marta Huerta de Aza no ha podido contener las lágrimas durante el minuto de silencio que ha tenido lugar en el Cádiz-Oviedo de Segunda División.

Al igual que en el resto de partidos de Primera y Segunda, jugadores de Cádiz y Oviedo se unieron en el centro del campo para guardar un minuto de absoluto silencio en memoria de De Miguel en el Nuevo Mirandilla. Allí, junto a los futbolistas, se pudo ver completamente emocionada a la única mujer que a día de hoy pita en el fútbol profesional de nuestro país.

Huerta de Aza, en medio de los capitanes cadista y ovetense, se derrumbó en el tributo a De Miguel, delantero del Tenerife fallecido el pasado martes a causa de un brutal golpe en el encuentro de Segunda contra el Andorra. La árbitro del Cádiz-Oviedo tiene cierto vínculo con esta pérdida tan reciente, ya que pertenece al colegio tinerfeño. Si el luto en cualquier provincia española es grande, los días que se están viviendo en la isla son aún más negros.

La emoción en la cara de Huerta de Aza representa la de todo un país, especialmente en cuanto a su balompié se refiere. Sus lágrimas reavivan el debate sobre si esta fecha debería haberse suspendido al haber sido tan reciente la muerte de un jugador de la Liga tras un dramático lance ocurrido en el terreno de juego.

De Miguel fue trasladado en ambulancia del Heliodoro Rodríguez López al hospital de Tenerife tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el golpe con Jesús Owono, portero del Andorra, un incidente del que tristemente no pudo recuperarse. Apenas unos días después, el fútbol español aún guarda el luto por su fallecimiento y este sábado en el estadio tinerfeño tendrá lugar un homenaje junto a todo aquel aficionado tinerfeño que quiera mostrar sus condolencias hacia la familia de su futbolista.