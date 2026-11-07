La conmovedora reflexión de Zidane por la muerte de Jesús de Miguel: «Se me pone la piel de gallina»

Zinedine Zidane ha mostrado su lado más humano acordándose de la muerte de Jesús de Miguel. El seleccionador de Francia aprovechó un momento de una rueda de prensa para expresar su dolor y tristeza del trágico fallecimiento del futbolista del Tenerife este martes después de una acción en un partido de fútbol. Un suceso que le ha horrorizado hasta tal punto que acabó conmocionado por algo que él desea que nunca vuelva a ver en su vida.

Aunque Zidane está concentrado en volver a levantar a la selección gala, el exjugador y entrenador del Real Madrid no es ajeno a todo lo que ocurre en el fútbol español. A raíz de que el delantero madrileño perdiese la vida en el césped, aprovechó cuando le preguntaron sobre ello para poner en valor el gran homenaje que está teniendo De Miguel en todo el mundo. «Estoy triste por lo que pasó y extremadamente conmovido, como creo que todos nosotros. Incluso se me pone la piel de gallina porque no queremos ver eso en un campo de fútbol. Es solo un mensaje que quiero transmitir y estoy especialmente triste por la familia porque no tenemos ni queremos ver eso en ningún caso. Espero que nunca en mi vida volvamos a ver esto en un campo», comentó.

Unas palabras en las que se le vio visiblemente afectado con los ojos vidriosos mientras daba la vuelta al mundo. Junto a él, muchos deportistas han mostrado sus condolencias con la familia de De Miguel y, formando parte de un luto que no solo tiñó de negro Tenerife, sino toda una España que se ha volcado con un homenaje en todos los partidos de esta jornada, tanto en Primera como en Segunda División. Zidane ahora prepara un nuevo parón de selecciones para seguir formando su proyecto con Francia, aunque tuvo su emotiva reflexión para despedirse del delantero.