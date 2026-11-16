Los CMF Buds Neo llegan a Europa, cancelación de ruido y 52 horas de batería en los auriculares más baratos de la marca

Los auriculares más asequibles del catálogo de CMF ya tienen fecha para Europa. Los Buds Neo, presentados en agosto, se pondrán a la venta a finales de noviembre de 2026 por 29 euros y en tres colores, negro, blanco y azul oscuro. La marca, nacida en 2023 bajo el paraguas de Nothing, apunta a quien hasta ahora compraba auriculares genéricos en las grandes tiendas online. A cambio ofrece cancelación activa de ruido, conexión simultánea a dos dispositivos y una app con bastantes ajustes, tres cosas que no abundan en este escalón de precio.

Un estuche cuadrado con rueda y sitio para la correa

El diseño mantiene las formas geométricas habituales de CMF. El estuche de carga es cuadrado y lleva una rueda texturizada en un tono que contrasta con el resto de la carcasa, de ahí el acabado bicolor. También incluye un orificio para enganchar una correa, un detalle pequeño que se agradece cuando los auriculares viajan colgados de una mochila o de un llavero.

Graves con más cuerpo y seis ecualizaciones de serie

Cada auricular monta un driver dinámico de 12,4 mm, un tamaño generoso para este formato. Según la compañía, ese diámetro permite desplazar más aire y ganar profundidad en los graves, mientras que la cúpula de PET recubierta de titanio se encarga de mantener nítidas las voces.

Hay audio espacial estático, que ensancha la escena sonora para que películas y conciertos suenen más envolventes. El sonido se puede retocar con seis perfiles de ecualización, entre ellos Pop, Rock, Electronic y Classical, o con un ecualizador manual. La función Bass Enhancement refuerza los graves en dos niveles de intensidad y se puede apagar por completo desde la app.

Hasta 35 dB menos de ruido y cuatro micrófonos para hablar

La cancelación activa de ruido alcanza, de acuerdo con la ficha técnica, hasta 35 dB. Tiene tres niveles y un modo adaptativo que la regula sola cuando cambia el ruido del entorno. El modo transparencia deja pasar el sonido exterior cuando hace falta oír lo que ocurre alrededor.

Para las llamadas hay cuatro micrófonos, dos por auricular, apoyados en la tecnología Clear Voice. CMF asegura que la voz se entiende con claridad en la calle o caminando.

Varios días de trayectos sin pasar por el enchufe

Con la cancelación apagada, la autonomía es de hasta 11 horas por carga y de hasta 52 horas sumando el estuche, siempre según las cifras oficiales. Si se activa, el total baja a 30 horas. La carga rápida da hasta 5,5 horas de reproducción con 10 minutos de cable. Cargar la batería por USB-C lleva unos 70 minutos.

La app Nothing X pone los ajustes finos

Los Buds Neo se gestionan desde Nothing X, la misma aplicación que usan los auriculares de Nothing. Desde ella se administra la conexión a dos dispositivos, se elige la ecualización y se activa un modo de baja latencia de 120 ms pensado para videojuegos.

Los controles táctiles se pueden personalizar para cambiar de pista, rechazar llamadas, ajustar el volumen o alternar entre cancelación y transparencia. El emparejamiento rápido funciona con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair, y la conexión es Bluetooth 6.0. Por 29 euros, los Buds Neo quedan como el producto de audio más barato de CMF y la forma más económica de probar su catálogo.