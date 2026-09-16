BOOX renueva su gama eInk con tres dispositivos pensados para leer, escribir y desconectar sin pantallas que atrapan

BOOX ha renovado de golpe tres de sus líneas más reconocibles de dispositivos de tinta electrónica. La marca especializada en pantallas eInk presenta el Note Air6 C, el Note Mini C y el Palma 3, tres equipos que comparten luz frontal integrada, sistema operativo Android 16 y un procesador de ocho núcleos fabricado en 4 nanómetros junto a la tecnología BOOX Super Refresh, pensada para acortar el tiempo de refresco de pantalla, el punto donde la tinta electrónica suele notarse más lenta que una tablet convencional.

El cuaderno a color que escribe casi como el papel

El Note Air6 C es la última entrega de la popular serie Note Air y mantiene su planteamiento de siempre, leer, tomar notas, navegar y dibujar desde un único dispositivo, pero con un salto de rendimiento notable. Su pantalla Kaleido 3 de 10,3 pulgadas reproduce 4.096 colores con 300ppp en blanco y negro y 150ppp en color, con un acabado antirreflejos orientado a sesiones largas de lectura. BOOX asegura que el nuevo chip junto con Super Refresh agiliza el cambio de página y la multitarea hasta un 40% más rápido que en el modelo anterior, con 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento ampliables por microSD hasta 2TB.

Con solo 5,8mm de grosor y 440g de peso, estrena un acabado negro con matiz violeta y llega con el lápiz BOOX Pen3, capaz de detectar 4.096 niveles de presión. Para quienes escriben más de lo que leen, existe una funda con teclado integrado que se conecta por pines pogo y carga el equipo por su propio USB-C. En software destaca la nueva función Notas Duales, que permite trabajar con dos documentos en paralelo, junto a Talk Insights para generar resúmenes de reuniones y audios con inteligencia artificial. El Note Air6 C ya está disponible por 579 euros en la tienda oficial de BOOX.

Toda la serie Note cabe ahora en una mano

El Note Mini C es el modelo completamente nuevo de esta hornada y reduce el formato de la serie Note a 8,52 pulgadas para quienes trabajan fuera de casa sin querer cargar con un portátil. Conserva la misma pantalla Kaleido 3 y el mismo procesador que su hermano mayor, con 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento, pero en un cuerpo de apenas 300g y 6,0mm de grosor que se sostiene con una sola mano. Incluye el lápiz magnético InkSight, con botón lateral y un cuerpo rediseñado para transportarlo enganchado al dispositivo, y un botón de encendido con lector de huellas para desbloquear el equipo sin pasos adicionales.

Al igual que el resto de la gama, corre sobre Android 16 con acceso a Google Play, lo que abre la puerta a aplicaciones como Teams, Outlook, Slack o OneDrive además del catálogo habitual de lectura. La sincronización en la nube de BOOX permite además anotar y guardar documentos en tiempo real entre distintos dispositivos de la marca. El Note Mini C tendrá un precio de 579 euros, el mismo que su hermano de 10,3 pulgadas, aunque BOOX aún no ha concretado fecha de lanzamiento más allá de un genérico «próximamente».

Un teléfono de bolsillo pensado para no mirar el móvil

El Palma 3 continúa la línea de dispositivos con forma de smartphone que BOOX inauguró hace un par de generaciones, aunque su planteamiento es justo el contrario al de un teléfono. Sin redes sociales, sin scroll infinito y sin notificaciones, busca ser una alternativa para leer, escuchar podcasts o tomar notas rápidas sin los estímulos constantes de una pantalla convencional. Estrena panel eInk monocromo Carta1300 de 6,13 pulgadas con 300ppp y negros más profundos que en la generación anterior, además de luz frontal de doble tono que se ajusta también de forma automática gracias a un sensor de luz ambiental.

El diseño abandona el plástico por un marco de aluminio anodizado y una parte trasera de fibra de vidrio con tacto texturizado, disponible en un nuevo color Gris Titanio. Pesa 195g y mide 7,8mm de grosor. Monta 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, es compatible con el lápiz InkSense Plus para anotaciones breves, e incorpora un botón inteligente personalizable, lector de huellas y una cámara trasera de 16MP que permite escanear documentos o hacer las veces de linterna. El Palma 3 llegará próximamente por 339 euros.

Disponibilidad y precio de los tres modelos

De los tres dispositivos anunciados, solo el Note Air6 C puede comprarse ya, por 579 euros en la web oficial de BOOX. El Note Mini C llegará al mismo precio en una fecha que la marca todavía no ha concretado, mientras que el Palma 3 está previsto para los próximos meses por 339 euros, tampoco con fecha cerrada. Los tres comparten conectividad Bluetooth 6.0, ranura microSD de hasta 2TB y el firmware propio de BOOX sobre Android 16, la combinación con la que la marca sigue intentando diferenciarse dentro de un nicho, el de la tinta electrónica avanzada, donde todavía tiene poca competencia directa.