Lefant pone en oferta toda su gama de robots aspiradores por los Big Deal Days de Amazon: precios desde 125 €

Los Big Deal Days de Amazon, la gran cita de ofertas de otoño del gigante del comercio electrónico, llegan el 6 y 7 de octubre con descuentos muy agresivos en electrónica para el hogar. Entre las marcas que se suman con fuerza a la cita está Lefant, fabricante especializado en robots aspiradores y friegasuelos inteligentes, que rebaja durante esas 48 horas toda su gama, desde su buque insignia hasta sus modelos de entrada, con descuentos que llegan hasta el 77 %.

Un repaso a los cinco modelos en oferta, de la gama alta a la de entrada:

Lefant M5 Pro: el buque insignia, de 1.299,99 € a 299,99 €

El modelo más potente de la marca combina una succión de 23.000 Pa con un cepillo antienredos en forma de V y un sistema de fregado con agua limpia en tiempo real, gracias a 16 boquillas que enjuagan el rodillo mientras limpia. Detecta automáticamente las alfombras y eleva el rodillo 8 mm para no mojarlas, y su base se encarga de todo el mantenimiento: rellena agua, vacía el polvo, lava el rodillo con agua caliente a 75 °C y lo seca al aire. Guarda hasta tres mapas independientes para viviendas de varias plantas.

Precio original: 1.299,99 €.

Precio promocional: 399,99 €.

Código: IWKXX5P.

Precio final: 299,99 € (-77 %).

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Lefant M210 Pro Omni: gama alta-media, de 999,99 € a 237,99 €

Su cuerpo ultrafino de 99 x 280 mm le permite colarse bajo camas y sofás, cubriendo hasta un 92 % de la superficie. Aspira con 20.000 Pa a través de una entrada sin escobillas que evita los enredos de pelo, y friega con agua limpia en tiempo real mediante un rodillo que gira a 240 RPM con 15 N de presión. Su base todo en uno rellena agua, vacía el depósito de polvo de 800 ml (hasta dos semanas de autonomía sin bolsas) y lava y seca el rodillo sin intervención manual.

Precio original: 999,99 €.

Precio promocional: 279,99 €.

Código: L9TM3M55.

Precio: 237,99 € (-76 %).

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Lefant M210 Omni: gama media, de 599,99 € a 199,99 €

Versión aún más compacta (85 x 280 mm), con una cobertura de limpieza superior al 95 %. Mantiene el fregado con agua limpia en tiempo real (rodillo a 240 RPM y 15 N de presión) y el depósito de polvo de 800 ml sin bolsas, con el mismo sistema de base autolimpiante. Su detección de obstáculos PSD 2.0, con 9 sensores y 190° de cobertura, se combina con la tecnología Freemove de detección en todo el cuerpo para evitar atascos.

Precio original: 599,99 €.

Precio promocional: 249,99 €.

Código: GZVOLGAH.

Precio final: 199,99 € (-63 %).

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Lefant M3: gama de entrada superior, de 1.099,99 € a 284,97 €

Un robot pensado para quienes priorizan la navegación de precisión: incorpora láser dToF con 15 metros de alcance y el sistema Freemove 3.0 de detección en todo el cuerpo, combinado con un sistema de obstáculos PSD de 190°. Su estación base realiza una esterilización térmica a 45 °C y un secado de dos horas con aire fresco, y su bolsa de polvo de 3,2 litros permite hasta ocho semanas de autonomía sin intervención.

Precio original: 1.099,99 €.

Precio promocional: 284,97 € (-74 %).

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Lefant M330 Plus: gama de entrada, de 499,99 € a 125,99 €

El modelo más asequible de la selección combina aspiración y fregado 3 en 1 con una potencia de 5.000 Pa y un depósito de 450 ml, con un sistema de fregado magnético que facilita el llenado del depósito de agua. Detecta automáticamente las alfombras para evitar mojarlas y adaptar la succión, y su entrada sin escobillas reduce los enredos de pelo de mascota. Admite hasta tres mapas, limpieza por habitaciones y zonas prohibidas, con recarga y reanudación automáticas.

Precio original: 499,99 €.

Precio promocional: 139,99 €.

Código: HKBIC5J5.

Precio final: 125,99 € (-75 %).

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Todos los descuentos están disponibles únicamente los días 6 y 7 de octubre, coincidiendo con los Big Deal Days de Amazon, por lo que conviene no dejarlo para el último momento. Para consultar el resto del catálogo de la marca, puede visitarse la tienda oficial de Lefant en Amazon.