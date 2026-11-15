Qué falló en la caída de Microsoft 365, qué derechos tienes si no puedes teletrabajar y cómo evitar quedarte tirado

El correo no cargaba, el calendario de Teams aparecía vacío y Copilot no respondía. La caída de Microsoft 365 que empezó el pasado jueves dejó a miles de oficinas y teletrabajadores sin sus herramientas básicas durante buena parte de dos jornadas laborales. Microsoft dio el incidente por cerrado el sábado de madrugada. Quedan dos preguntas, qué se rompió, que ya tiene ya una versión oficial, y quién paga las horas perdidas.

Un día y medio con el buzón cerrado

El origen estuvo en Exchange Online, el servicio que gestiona el correo y los calendarios de las cuentas profesionales. El primer aviso público de Microsoft llegó el jueves a las 17.20 horas (hora peninsular), aunque su registro del incidente sitúa el inicio a las 11.05 y el final el viernes a las 17.10 horas. Son algo más de 30 horas.

Según la explicación preliminar de la compañía, el fallo se introdujo durante una ampliación anterior de la capacidad de su red y afloró tras un cambio de configuración reciente. El proceso que gestiona las conexiones seguras se saturó y los servidores dejaron de responder. Al quedar fuera de servicio, su carga pasó a los que seguían en pie, que también cayeron.

El jueves por la noche, Microsoft pausó todos los despliegues, desvió tráfico y reinició máquinas. De madrugada reconoció que esos cambios no daban el resultado esperado. La recuperación llegó el viernes por regiones, con Europa mostrando mejoras a partir del mediodía.

La empresa lo define como un problema técnico sin relación con ciberataques ni con la IA, y asegura que no hay indicios de actividad maliciosa. Ha prometido un informe preliminar en dos días hábiles y uno definitivo en cinco.

Teams aguantó mejor que Outlook

No todo falló por igual. Según la lista de servicios afectados que publicó Microsoft, las llamadas, las reuniones y los chats de Teams siguieron funcionando en su mayor parte. Lo que dejó de responder fue lo que depende de Exchange, como el calendario, la programación de reuniones o la gestión de contactos.

Outlook se llevó la peor parte, tanto en la web como en las aplicaciones. Downdetector llegó a registrar más de 130.000 avisos sobre el correo de Microsoft en la tarde del jueves. Para proteger los mensajes retenidos, la compañía amplió a 48 horas el plazo antes de devolverlos al remitente.

¿Y los daños laborales?

Estos días circula la idea de que la empresa no puede descontar sueldo ni exigir que se recuperen las horas. Tiene base legal, pero conviene saber lo que es cierto y lo que es una interpretación.

La parte más clara afecta a quien teletrabaja de forma regular. El artículo 4.2 de la Ley 10/2021 establece que estas personas “no podrán sufrir perjuicio alguno” en tiempo de trabajo o retribución por dificultades técnicas que no les sean imputables. Una avería en los servidores de Microsoft encaja en esa descripción. El artículo 11 obliga además a la empresa a garantizar la atención precisa ante esas dificultades.

Esa ley solo se aplica cuando el trabajo a distancia alcanza al menos el 30% de la jornada en un periodo de tres meses. Quien teletrabaja un día suelto, o quien estaba en la oficina sin correo, tiene que acudir al artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores.

Aquí está el matiz. Ese artículo conserva el salario, sin obligación de compensarlo con trabajo posterior, cuando el empleado no puede prestar servicios por impedimentos imputables al empresario. El fallo de un proveedor externo no es culpa del trabajador, pero tampoco es, en sentido literal, culpa de la empresa.

Los tribunales suelen resolver esa duda a favor del empleado, al entender que las herramientas forman parte del riesgo que asume quien organiza el trabajo. El Tribunal Supremo lo aplicó en septiembre de 2023 a los cortes de luz y de conexión en el teletrabajo de los centros de atención telefónica. Es un criterio consolidado, no una regla escrita para cada caso.

La protección tiene una contrapartida. Durante la caída, el empleado sigue a disposición de la empresa, que puede encargarle otras tareas propias de su puesto. Dar la jornada por terminada por decisión propia no está amparado.

Nada de lo anterior alcanza a los autónomos. Si un plazo se incumplió por la caída, lo que cuenta es lo pactado con cada cliente y la capacidad de acreditar el motivo.

Frente a Microsoft, el margen es estrecho. Sus planes profesionales incluyen un acuerdo de nivel de servicio con una disponibilidad mensual comprometida del 99,9%. Cuando no se alcanza, la compensación es un crédito sobre la factura que el administrador de la cuenta debe solicitar. No cubre los ingresos perdidos.

Un plan B que se prepara antes

La próxima caída se afronta mejor con tres medidas sencillas. La primera es acordar un canal alternativo con el equipo o los clientes, sea el teléfono o una aplicación de mensajería ajena a Microsoft. Una cuenta de correo de otro proveedor sirve como respaldo.

La segunda es tener los documentos críticos en el equipo. En OneDrive, la opción Mantener siempre en este dispositivo guarda una copia local que se abre sin conexión. Outlook para escritorio también permite consultar el correo ya descargado.

La tercera es saber dónde mirar. Microsoft publica el estado de sus servicios en status.cloud.microsoft, accesible sin iniciar sesión. Si eres asalariado, avisa a tu responsable por otra vía y guarda una captura del error con la hora.