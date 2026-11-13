Un tablao, un iPhone y una guitarra para rendir homenaje a Camarón

Apple Music celebra el Día Internacional del Flamenco con un vídeo que llegará a la plataforma el lunes 16 de noviembre. La fecha tiene explicación, porque coincide con la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, en 2010.

Se titula Celebrando a Camarón y reúne a la guitarrista Mercedes Luján con el cantaor José del Calli. Lo grabaron en Torres Bermejas, un tablao histórico de Madrid que, según Apple Music, Camarón de la Isla consideraba su casa. La grabación se hizo en lo que habría sido el 75 cumpleaños del cantaor.

Un popurrí que mira a Camarón y a Paco de Lucía

La música es un popurrí en el que se entrelazan varias composiciones de Camarón. La idea parte de Luján, que quería explorar territorios nuevos a partir de los clásicos que han marcado su carrera, sin renunciar a una mirada propia y contemporánea, según cuenta la plataforma.

El vestuario también tiene su lectura. La chaqueta roja de José del Calli evoca la prenda que popularizó Camarón, y el estilismo en blanco y negro de Luján remite a la estética tradicional de Paco de Lucía. Son dos guiños a figuras centrales del género dentro de una misma escena. El single vinculado al vídeo estará además en audio espacial en Apple Music, una opción pensada para escuchar la interpretación con sensación envolvente.

Apple Music asegura que la pieza se ha rodado íntegramente con el iPhone 18 Pro Max, y la presenta como muestra de lo que la tecnología puede aportar a la expresión artística.

Mercedes Luján, la artista Up Next que sueña con las peñas

Luján es la actual artista Up Next de Apple Music, el programa global con el que la plataforma da visibilidad y apoyo editorial a talentos emergentes. Representa a una generación que conoce la tradición y busca ampliar sus posibilidades expresivas.

Para ella, la elección tiene un componente personal. «Para mí es un sueño y una fantasía ser elegida por Apple Music para celebrar esta fecha. Hace años, cuando tuve un iPod por primera vez en mis manos, ¿quién me iba a decir que un día sería parte de Apple Music?», afirma la guitarrista.

Su agenda sigue llena. Continúa con la gira por distintos puntos de España y hace poco compartió escenario con el guitarrista Al Di Meola. Entre sus objetivos está llegar a las peñas flamencas, espacios que considera fundamentales para mantener viva la cultura del género. Es una vocación que nace de un consejo de su abuelo. «Cuando una empieza, no tiene que dejar ni un rinconcito donde no llegue para que la conozcan», recuerda.

Luján ha preparado también una playlist personal con los artistas que han definido su personalidad musical, entre ellos Paco de Lucía, Lole y Manuel, Camarón y Enrique Morente.

Dudamel, Camilo y La Húngara eligen su flamenco

La celebración se completa con cinco playlists comisariadas por nombres de la música nacional e internacional, que se suman a las listas de los artistas que participan cada año.

Entre ellas está la del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, que conecta la tradición española con la música clásica y sinfónica, y la del pianista dominicano Michel Camilo, referente del jazz latino. Desde la guitarra llegan Hermanos Gutiérrez, un dúo que mira a las músicas de raíz latinoamericana. Desde dentro del género participan La Húngara, voz reconocible del flamenco pop, y Antonio Carmona, exvocalista de Ketama.

Dudamel destaca del flamenco su combinación de ritmo, expresión y espontaneidad, y Camilo subraya su capacidad de evolucionar sin perder la esencia. Alejandro Gutiérrez, por su parte, ve en la guitarra una voz poderosa y rítmica, y recuerda que su interpretación exige «una destreza, disciplina y dedicación extraordinarias». Las cinco listas se pueden escuchar en Apple Music.