Las redes sociales más usadas en España en 2026: Instagram lidera y TikTok retrocede

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) retrata cada seis meses cómo usan internet los españoles. La última edición, con datos del segundo trimestre de 2026, deja pocos movimientos en el ranking de redes sociales, pero incluye uno que no se había registrado nunca en esta medición.

Instagram alcanza al 61,1 % y se consolida como la red social más utilizada del país. Es también la que más ha ampliado su número de usuarios. Detrás se mantiene Facebook, con el 52,6 %: más de la mitad de los internautas la sigue usando. El podio lo cierra TikTok, con el 28,6 %. El orden apenas ha cambiado respecto a la medición anterior.

TikTok baja por primera vez, pero sigue tercera

El dato nuevo está en TikTok. Es la primera vez que su porcentaje de usuarios retrocede desde que se incorporó a esta medición. El descenso no altera su posición en el ranking, pero rompe la tendencia con la que había llegado hasta aquí.

WhatsApp juega en otra liga

En mensajería online no hay competencia. El 95,3 % de los internautas usa WhatsApp para enviar mensajes. Instagram queda en torno a uno de cada cuatro usuarios y Telegram en el 16,8 %.

En llamadas y videollamadas por internet la distancia es parecida: el 68,9 % las hace por WhatsApp. El resto de aplicaciones no supera el 5 %, salvo FaceTime, que llega al 6,5 %.

La encuesta de esta oleada se realizó en el segundo trimestre de 2026 a 6.009 hogares y 8.853 personas. Mide cuántos internautas usan cada servicio, no cuánto tiempo le dedican. Una red puede perder usuarios y seguir acaparando horas, o al revés, así que el retroceso de TikTok es relativo.

Más allá de las redes: Google domina buscadores, tiendas y mapas

El mismo estudio retrata otros hábitos. El buscador de Google lo usa el 92,9 % de los internautas. En tiendas de aplicaciones, Play Store es la preferida, con el 65,1 %, y uno de cada cinco acude a la App Store.

En navegación GPS, Google Maps llega al 91,6 % entre quienes usan estas aplicaciones con el smartphone. Waze sube hasta el 13,7 %, 2,2 puntos más que hace un año, y Apple Maps se queda en el 8,7 %. Los porcentajes suman más de 100 porque muchos usuarios emplean varias aplicaciones a la vez.