Roborock Saros 20 Flow Complete, su rodillo de fregado es su razón de ser

En un robot aspirador, la succión es normalmente lo que marca la diferencia, pero lo que decide si el aparato se queda en casa o acaba en el trastero es el fregado. Roborock arrastraba esa asignatura pendiente en su gama más alta, y con el Roborock Saros 20 Flow Complete la afronta estrenando un rodillo de fregado en la serie Saros. Tras usarlo, mis sensaciones son buenas respecto a un dispositivo que hace muy bien lo que anuncio, mantener el suelo en condiciones.

Así es el Roborock Saros 20 Flow Complete

El Roborock Saros 20 Flow Complete es un robot aspirador y friegasuelos de la gama más alta de Roborock. Cuenta con un motor digital de 36.000 Pa de potencia máxima, un rodillo de fregado de 270 mm con sistema SpiraFlow 2.0 y una base RockDock que se encarga de casi todo el mantenimiento, desde vaciar el polvo hasta lavar y secar la mopa. Mide 8,98 cm de alto, una altura contenida para un robot con LiDAR retráctil, pensado para pasar bajo los muebles.

Características del Roborock Saros 20 Flow Complete Dimensiones del robot 352 × 353 × 89,8 mm Dimensiones de la base 381 × 454 × 451 mm Potencia de succión 36.000 Pa Cepillos Cepillo central DuoDivide y doble cepillo lateral elevable Navegación LiDAR retráctil RetractSense con visión trasera de 100° y sensor lateral VertiBeam Reconocimiento de obstáculos 300 tipos, a partir de objetos de 3 × 3 cm, con cámara RGB e IA Cruce de umbrales Hasta 8,8 cm en dos niveles con AdaptiLift Traverse 3.0 Sistema de fregado SpiraFlow 2.0 con agua tibia Rodillo de fregado 270 mm, 240 rpm y hasta 15 N de presión Salidas de agua presurizada 16 Elevación de la mopa Hasta 15 mm Lavado y secado de la mopa Lavado a hasta 100 °C y secado con aire caliente a 63 °C Depósito de polvo 2,5 L, con autovaciado hasta 65 días Depósito de agua limpia 4 L Depósito de agua sucia 3,5 L Batería 6.400 mAh Carga rápida 150 min Cobertura Hasta 200 m² Estación RockDock con autovaciado, llenado automático de agua y dispensador de detergente Conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n, compatible con Android e iOS Hogar conectado Matter, Alexa, Siri y Google Home Asistente de voz Hello Rocky Ciberseguridad Certificación TÜV Rheinland y ETSI EN 303 645

Un fregado que marca la diferencia

El sistema SpiraFlow 2.0 es la razón de ser de este modelo. Según las cifras de Roborock, el rodillo de 270 mm gira a 240 rpm, presiona contra el suelo con hasta 15 N y recibe el agua tibia a través de 16 salidas presurizadas. El fregado es lo que mejor ha funcionado de todo el conjunto. El robot detecta las manchas con su reconocimiento por IA y se detiene a frotarlas. Hay un límite razonable. Una mancha de café seca puede resistir la primera pasada, y para que el robot insista hace falta activar esa opción de forma manual en la app.

El rodillo se eleva hasta 15 mm para esquivar las alfombras y lleva una cubierta protectora. La base lava la mopa con agua de hasta 100 °C y la seca con aire caliente a 63 °C. Roborock añade que la mopa es antibacteriana, que cuenta con certificación de seguridad para mascotas y bebés de TÜV SÜD y que elimina el 99,99 % de las bacterias.

Aspiración, cepillos y pelo

Con 36.000 Pa de potencia máxima, la aspiración parte de una cifra quew da miedo. En el uso diario recoge sin problemas la suciedad habitual de una casa, y esa es la medida que de verdad cuenta. El cepillo central DuoDivide está partido en dos mitades que giran en sentido contrario, y los cepillos laterales son elevables. El diseño busca evitar los enredos de pelo, y Roborock habla de una tasa de enredos del 0 % y de una recogida del 100 %, dos cifras de pruebas internas que ningún suelo real va a reproducir al pie de la letra. El robot incluye además funciones específicas para mascotas que no he tenido ocasión de poner a prueba.

Navegación y desniveles

Para orientarse, el Roborock Saros 20 Flow Complete combina un LiDAR retráctil, que la marca llama RetractSense y que añade una visión trasera de 100°, con un sensor lateral VertiBeam y una cámara RGB. Roborock asegura que reconoce 300 tipos de obstáculos, a partir de objetos de 3 × 3 cm. En el uso diario el robot no se ha perdido, y eso que mi vivienda presenta numerosos obstáculos. Sigue un recorrido ordenado y solo deja sin limpiar los puntos a los que físicamente no llega, algo que enlaza con las esquinas, de las que hablo más abajo.

Para los desniveles, el sistema AdaptiLift Traverse 3.0 permite cruzar umbrales de dos niveles hasta 8,8 cm en total, con 4,5 cm el primero y 4,3 cm el segundo, siempre en condiciones de prueba.

La base RockDock y la autonomía

La base hace casi todo el trabajo sucio. Vacía el depósito de polvo, que según la marca da para hasta 65 días, rellena el agua de forma automática, dosifica el detergente y se ocupa de la mopa. El depósito de polvo es de 2,5 litros, el de agua limpia de 4 litros y el otro de agua sucia de 3,5 litros. El mantenimiento se reduce a vaciar y rellenar los depósitos de agua cada cierto tiempo. La contrapartida es el tamaño, porque la base mide 381 × 454 × 451 mm y necesita un hueco generoso para que el robot trabaje cómodamente.

La batería es de 6.400 mAh y la carga rápida tarda alrededor de unos 150 minutos. La marca estima hasta 200 m² por carga y que es algo que depende del modo de limpieza y que no debe tomarse al dedillo. Lo mejor es que, si el robot se queda sin energía a mitad de trabajo, vuelve a la base, recarga y retoma la limpieza donde la dejó, así que la autonomía no suele ser un problema.

La app Roborock y el hogar conectado

La aplicación Roborock es completa, quizá demasiado. Permite programar limpiezas con SmartPlan 3.0, ajustar el fregado y activar funciones como la repetición de manchas. Para alguien acostumbrado a este tipo de apps es una ventaja. Para quien solo quiere pulsar un botón, la cantidad de opciones puede resultar algo agobiante, y una versión simplificada no estaría de más. El robot funciona con Android e iOS, se integra con Matter, Alexa, Siri y Google Home e incorpora el asistente de voz Hello Rocky.

Esquinas, diseño y ruido

Los cepillos laterales no alcanzan del todo los rincones, y aunque Roborock presume de un 30 % más de cobertura de esquinas en una comparación interna con otro modelo propio, esas zonas siguen pidiendo un repaso a mano de vez en cuando. El problema está muy extendido entre los robots aspiradores, y este modelo lo mejora sin llegar a eliminarlo. El diseño, de líneas discretas y bastante estándar, cumple.

Disponibilidad y precio

El Roborock Saros 20 Flow Complete se vende en España a través de la tienda oficial de Roborock y de Amazon.es por 1.299 euros, si bien cuenta actualmente con un precio de 899 euros. Es un precio alto, y la pregunta que importa es si el fregado, la base y la autonomía justifican gastar esa cantidad frente a modelos más básicos. Si el fregado es la prioridad y el presupuesto no es un problema, la respuesta es que sí. Si lo que se busca es sobre todo un buen aspirador automático, probablemente se pague por prestaciones que no se van a aprovechar.

Mi valoración

Después de usarlo durante un mes, me quedo con el hecho de ser un robot aspirador que friega muy bien, que navega sin perderse y que reduce el mantenimiento a algo anecdótico. Sus virtudes son el fregado, la fiabilidad de la navegación y una base muy completa. Es un muy buen robot con margen de mejora en los rincones, y la calidad de su fregado es el motivo para pagar por él. La marca ha hecho un buen trabajo con este Roborock Saros 20 Flow Complete y no defrauda en absoluto a la hora de delegar el mantenimiento del suelo a una máquina.