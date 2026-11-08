He probado la Cosori ICONIC Dual, una freidora de aire de doble cesta con diseño de electrodoméstico

Es evidente que lo primero que se nota de la Cosori ICONIC Dual es que no tiene aspecto de freidora de aire. Un cuerpo de acero inoxidable cepillado, un panel de cristal templado en la parte superior y dos cestas colocadas lado a lado le dan un aire más cercano al de un electrodoméstico de diseño que al de un aparato que se esconde en el armario. Pero el aspecto es solo la primera impresión. Lo que la define de verdad es lo que ocurre después, con dos zonas de cocción independientes y una aplicación que, como en el resto de freidoras de la marca, es el mayor valor del conjunto.

Así es la Cosori ICONIC Dual

La Cosori ICONIC Dual es una freidora de aire de doble cesta con 8,6 litros de capacidad total, repartidos en dos cestas de 4,3 litros que se programan por separado. Pertenece a la serie ICONIC de Cosori, la marca de cocina de VeSync, que ya tenía una versión de una sola cesta y que cuenta con un premio Red Dot de diseño. Se presentó en la feria IFA de septiembre de 2026 y se vende en la tienda online de la marca. Las cifras de la ficha técnica son las que facilita el fabricante.

Características del Cosori ICONIC Dual Capacidad total 8,6 litros (dos cestas de 4,3 litros) Cestas 2, de control independiente Potencia 2.700 W Motores 2 motores de corriente continua (DC), uno por cesta Programas Freír con aire, Asar, Grill, Recalentar, Hornear, Deshidratar y Fermentar Niveles de ventilador 5 Rango de temperatura De 30 a 230 °C Temporizador De 1 minuto a 24 horas Funciones de doble zona Sync y Match Panel de control Táctil, de cristal templado Materiales Acero inoxidable cepillado, cristal templado y revestimiento cerámico sin PFAS (según la marca) Conectividad Wi-Fi, con la app VeSync Dimensiones (fondo × ancho × alto) 40,2 × 44 × 29,5 cm Nivel de ruido Menos de 58 dB Accesorios incluidos 2 platos Crisp, libro de recetas y manual de usuario Garantía 5 años en el aparato y 1 año en cestas y bandejas

Un diseño que llama la atención

El diseño es lo primero que me llamó la atención de esta freidora. El acero cepillado, el anillo cromado y el cristal templado del panel de control dan una imagen sobria, de las que no desentonan junto a una cafetera o un robot de cocina. Eso importa en un aparato que, por tamaño, difícilmente cabe en un cajón.

Ese acabado pide espacio. Con las asas, la ICONIC Dual mide 40,2 centímetros de fondo, 44 de ancho y 29,5 de alto, bastante más ancha que la versión de una sola cesta, que se queda en 30 centímetros. Antes de comprarla conviene medir el hueco de la encimera, porque aquí el diseño se agradece pero no se puede esconder.

Huellas y limpieza en el acero inoxidable

El acero inoxidable suele asustar por las huellas, y con razón en muchos electrodomésticos. Aquí me ha parecido más llevadero de lo que cabía esperar. Las marcas aparecen, claro, pero se notan poco y, cuando las hay, se limpian con facilidad. Para quien cocina a diario y no quiere pasar el paño cada vez que usa la freidora, es un punto a favor.

En el interior, Cosori emplea un revestimiento cerámico en las cestas y en las placas Crisp. Según la marca, toda la cámara de cocción y las superficies en contacto con los alimentos están libres de PFAS, y las dos cestas son aptas para lavavajillas. Son afirmaciones del fabricante y conviene tratarlas como tales, aunque encajan con el planteamiento de reducir el plástico en las zonas que se calientan.

Dos cestas para una persona, una pareja o una familia

Tener dos cestas cambia el uso de la freidora más de lo que parece. Para una persona que cocina sola, una cesta basta y la otra queda libre. Una pareja puede preparar dos platos distintos, cada uno con su temperatura y su tiempo. Y en una familia se aprovechan las dos a la vez, con la guarnición en una y la carne o pescado en la otra. Ese margen es lo que permite que la misma máquina sirva en hogares de tamaños muy distintos.

Cada cesta tiene su propio motor de corriente continua, según Cosori, de modo que las dos zonas trabajan sin interferirse. La potencia nominal es de 2.700 W, el rango de temperatura va de 30 a 230 grados y el temporizador admite desde un minuto hasta 24 horas. Hay siete programas, Freír con aire, Asar, Grill, Recalentar, Hornear, Deshidratar y Fermentar, y cada uno funciona con uno de los cinco niveles de ventilador disponibles, porque unas patatas y una masa en fermentación no piden el mismo caudal de aire.

Dos funciones merecen mención aparte. Sync retrasa el inicio de la receta más corta para que las dos cestas terminen a la vez, algo útil cuando se prepara un plato que tarda más que el otro. Match copia los ajustes de una cesta en la otra, para cuando se quiere cocinar el doble de lo mismo.

VeSync, la aplicación que le da sentido

Como ocurre con el resto de freidoras de Cosori, el gran valor de la ICONIC Dual está en la aplicación, VeSync. Es donde viven las ideas y las recetas guiadas, que además de explicar los pasos envían el tiempo y la temperatura a la freidora, y también donde se configura casi todo. Se pueden ajustar las dos zonas por separado, seguir la cocción desde el móvil y guardar perfiles propios para adaptar el aparato a lo que se cocina en casa. Incluye 50 recetas y una tabla de cocción con más de 90 ingredientes, aunque la marca advierte de que depende de la disponibilidad local. El control puede compartirse con otros usuarios, un detalle útil en una casa donde cocinan varias personas.

Hay límites que conviene conocer antes de hablar de control total. El arranque de la cocción se hace en la propia freidora y no desde el móvil, una decisión de seguridad que se entiende, pero que recorta la idea de manejarla en remoto. Además, el aviso para agitar los alimentos a mitad de cocción solo llega como notificación de la aplicación, de modo que quien no la tenga instalada se lo pierde. Los controles básicos, eso sí, se manejan desde el panel del aparato sin necesidad del móvil.

Disponibilidad y precio

La Cosori ICONIC Dual se vende en la tienda online de la marca por 369 euros. Es una cifra alta para una freidora de aire, y lo es más si se tiene en cuenta que hay modelos de doble cesta bastante más baratos. Aquí se paga el acero, el cristal templado, el diseño, el software y cinco años de garantía en el aparato. Quien valore esas cosas entenderá el precio. Quien solo busque freír con aire en dos zonas tiene formas de gastar menos.

Mi valoración de la Cosori ICONIC Dual

Lo mejor es el conjunto. Un diseño de acero y cristal que se puede dejar a la vista, un acabado que aguanta bien las huellas y se limpia sin esfuerzo, dos zonas de cocción independientes con funciones como Sync y Match, y una aplicación con recetas, ajustes y perfiles que justifica buena parte de la compra. Las dos cestas hacen que sirva igual para quien cocina solo, para una pareja o para una familia.

Cuesta bastante más que otras freidoras de doble cesta, exige 44 centímetros de ancho en la encimera y tiene una aplicación con límites que no se ven a primera vista, como el arranque desde el aparato o el aviso de agitar solo en el móvil. La garantía de las cestas se queda en un año. En todo caso, no cabe duda de que se trata de un producto de primera clase que no defrauda en absoluto.