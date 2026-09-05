La Cosori ICONIC Dual, la freidora de aire con doble cesta que se comporta como un electrodoméstico de diseño

Cosori ha llevado a IFA 2026 una freidora con un marcado carácter propio. La ICONIC Dual se suma a la serie ICONIC de la marca y llega con la premisa de dejar de esconder el aparato en un armario en cuanto se termina de cocinar. La firma la presenta como su modelo insignia, con un diseño reconocido con un Red Dot Design Award, materiales seleccionados componente a componente y dos zonas de cocinado independientes.

Un electrodoméstico pensado para quedarse a la vista

La ICONIC Dual hereda el lenguaje visual de la serie ICONIC, la misma que le valió a Cosori el Red Dot Design Award por sus proporciones compactas y su estructura de acero inoxidable. El exterior combina ese acero con un panel de control de vidrio templado, en un conjunto que la marca describe como pensado para permanecer visible en la encimera.

En el interior, la firma pone el acento en la trazabilidad de los materiales. Las dos cestas son aptas para lavavajillas y llevan un revestimiento cerámico libre de PFAS, un dato que Cosori subraya especialmente al tratarse de un producto en contacto directo con los alimentos.

Dos cestas, dos platos, un mismo temporizador

La gran baza de la ICONIC Dual es su doble cesta. Entre las dos suman 8,6 litros de capacidad, repartidos en 4,3 litros por cesta, y cada una admite su propia temperatura y su propio tiempo de cocción. Para coordinarlas, el aparato incorpora dos modos. Sync ajusta automáticamente los tiempos para que dos platos con necesidades distintas terminen a la vez, mientras que Match replica los mismos parámetros en ambas cestas cuando se cocina una cantidad mayor de un solo plato.

Siete formas de cocinar sin cambiar de aparato

Cada cesta funciona con su propio motor de corriente continua y su propio sistema de circulación de aire, lo que permite regular por separado la temperatura y el flujo de aire de cada zona. La potencia nominal conjunta es de 2.700 W. La ICONIC Dual ofrece siete funciones de cocción: air fry, asar, grill, recalentar, hornear, deshidratar y fermentar. El manejo se hace desde una pantalla táctil capacitiva con tecnología LED, y Cosori sitúa el ruido de funcionamiento por debajo de los 58 dB en sus condiciones de prueba.

La app que hace de copiloto en la cocina

La ICONIC Dual se conecta a la aplicación VeSync, desde donde se pueden consultar recetas guiadas y ajustar los parámetros de cocción compatibles con cada plato. La app incluye 50 recetas seleccionadas y una tabla de cocción con más de 90 ingredientes. VeSync también centraliza la asistencia posventa, con recomendaciones de mantenimiento y recursos de atención al cliente pensados para resolver dudas desde el primer uso.

Disponibilidad y precio

La Cosori ICONIC Dual ya está a la venta por 369 euros, a través de la tienda oficial de Cosori y de Amazon. Su llegada a otros canales de distribución minorista se ampliará durante el último trimestre del año. La marca cubre la unidad principal con una garantía de cinco años. Las cestas y las bandejas para alimentos, en cambio, tienen una garantía independiente de un año.