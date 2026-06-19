Las tres freidoras de aire de Cosori más populares que van a volar este Prime Day

En verano, el cuerpo nos pide planes improvisados, picoteo del bueno y, sobre todo, no complicarnos la vida. Por eso, no es ninguna sorpresa que las freidoras de aire se hayan convertido en el electrodoméstico más deseado en los hogares españoles: te preparan los platos en un abrir y cerrar de ojos, no ensucian nada y consumen muchísima menos luz que los aparatos tradicionales. Son el mejor acompañante para las reuniones familiares, noches de partido y cocina saludable estas vacaciones.

Si llevas tiempo queriendo dar el salto a una cocina más rápida y saludable, o si tu vieja airfryer ya pide un plan renove a gritos, estás de suerte. Aprovechando el tirón del Amazon Prime Day, del 23 al 26 de junio, Cosori —la marca de freidoras de aire número 1 en España y en la que confían la mayoría de los consumidores españoles— va a rebajar 50 euros sus tres modelos más potentes y avanzados: la gigantesca Twinfry, la duradera Turbo Tower Pro y la tecnológica Turbo Tower Pro Smart.

Cosori Dual Blaze TwinFry

Si eres de los que habitualmente organiza cenas con amigos o tiene una familia numerosa, el modelo Cosori Dual Blaze TwinFry está diseñado para ti. Es la freidora de aire de gran capacidad definitiva para quienes no quieren cocinar por tandas ni perder tiempo en la cocina.

Capacidad XL de 10 litros: su cubeta extragrande permite cocinar para hasta 10 personas a la vez. Tiene el espacio suficiente para albergar un pollo entero de hasta 4,6 kg o una pizza completa en una sola tanda. Su configuración flexible de la cesta es ideal para comidas familiares y reuniones sociales.

su cubeta extragrande permite cocinar para hasta 10 personas a la vez. Tiene el espacio suficiente para albergar un pollo entero de hasta 4,6 kg o una pizza completa en una sola tanda. Su configuración flexible de la cesta es ideal para comidas familiares y reuniones sociales. Versatilidad con divisor extraíble: lo mejor de este modelo es su flexibilidad. Si un día no necesitas tanta capacidad, puedes introducir sus divisores extraíbles para transformar el espacio en dos cestas independientes de 5L + 5L. Gracias a las funciones SYNC y MATCH, puedes cocinar dos platos totalmente distintos al mismo tiempo y programar el aparato para que ambos terminen exactamente a la vez.

lo mejor de este modelo es su flexibilidad. Si un día no necesitas tanta capacidad, puedes introducir sus divisores extraíbles para transformar el espacio en dos cestas independientes de 5L + 5L. Gracias a las funciones SYNC y MATCH, puedes cocinar dos platos totalmente distintos al mismo tiempo y programar el aparato para que ambos terminen exactamente a la vez. Tecnología Dual Blaze sin precalentamiento: incorpora resistencias de calentamiento tanto en la parte superior como en la inferior. Al emitir calor uniforme por arriba y por abajo, los alimentos se cocinan a la perfección sin necesidad de precalentar la freidora y, lo más importante, sin que tengas que estar abriendo la cesta para voltear la comida. Además, ofrece un control de temperatura ultrapreciso que oscila entre los 40 ºC y los 240 ºC.

incorpora resistencias de calentamiento tanto en la parte superior como en la inferior. Al emitir calor uniforme por arriba y por abajo, los alimentos se cocinan a la perfección sin necesidad de precalentar la freidora y, lo más importante, sin que tengas que estar abriendo la cesta para voltear la comida. Además, ofrece un control de temperatura ultrapreciso que oscila entre los 40 ºC y los 240 ºC. Máxima velocidad y ahorro energético: su potencia de 2800 W le permite cocinar hasta un 55% más rápido que un horno convencional, logrando además una eficiencia energética de hasta un 66% de ahorro en la factura de la luz.

su potencia de 2800 W le permite cocinar hasta un 55% más rápido que un horno convencional, logrando además una eficiencia energética de hasta un 66% de ahorro en la factura de la luz. Conectividad inteligente: dispone de conexión WiFi para controlarla cómodamente desde el teléfono móvil a través de la aplicación VeSync, donde tendrás acceso a tablas de cocción y recetas guiadas paso a paso para cocinar con total seguridad.

Oportunidad Prime Day: su precio de venta recomendado (PVPR) baja de los 229,99 € hasta unos atractivos 172,99 €.

Cosori Turbo Tower Pro

Para aquellos usuarios que priorizan la durabilidad, la seguridad de los materiales y buscan una estructura optimizada que ahorre espacio en la encimera, la Cosori TurboPower Pro es una de las grandes novedades de la temporada, y el electrodoméstico perfecto para quien opta por una cocina más saludable y sin uso de tanto aceite.

Cestas con 100% recubrimiento cerámico: a diferencia de las freidoras de aire tradicionales que utilizan teflón, este modelo apuesta por la cerámica, un material de origen natural libre de químicos, mucho más seguro para la salud, resistente a la corrosión y diseñado para ofrecer una durabilidad inigualable frente al calor y el paso del tiempo.

a diferencia de las freidoras de aire tradicionales que utilizan teflón, este modelo apuesta por la cerámica, un material de origen natural libre de químicos, mucho más seguro para la salud, resistente a la corrosión y diseñado para ofrecer una durabilidad inigualable frente al calor y el paso del tiempo. Tecnología Dual Blaze con 3 calentadores: cuenta con un sistema definitivo de tres calentadores que distribuye el calor de forma homogénea por todo el habitáculo. Esto garantiza una cocción uniforme en la que los alimentos quedan crujientes y dorados por fuera, pero manteniendo toda su jugosidad, sin necesidad de agitar la cesta a mitad del proceso.

cuenta con un sistema definitivo de tres calentadores que distribuye el calor de forma homogénea por todo el habitáculo. Esto garantiza una cocción uniforme en la que los alimentos quedan crujientes y dorados por fuera, pero manteniendo toda su jugosidad, sin necesidad de agitar la cesta a mitad del proceso. Calentamiento superior optimizado: combina el flujo de aire caliente rápido con resistencias en la zona superior para dorar y gratinar de manera más intensa, apoyado también por calor inferior adicional en la bandeja para que la base de tus recetas quede perfecta.

Oportunidad Prime Day: su precio oficial de 259,99 € se reduce hasta los 207,57 € durante los días de promoción.

Cosori Turbo TowerPro Smart

Si te apasiona la domótica y quieres exprimir todas las ventajas de una cocina inteligente sin renunciar a los mejores materiales, la versión Cosori Turbo Tower Pro Smart es la evolución tecnológica que necesitas.

Ecosistema conectado VeSync: este modelo comparte todas las virtudes de su hermana de gama (incluyendo el 100% de recubrimiento cerámico libre de teflón y los 3 calentadores de la tecnología Dual Blaze), pero añade la máxima conectividad inteligente.

este modelo comparte todas las virtudes de su hermana de gama (incluyendo el 100% de recubrimiento cerámico libre de teflón y los 3 calentadores de la tecnología Dual Blaze), pero añade la máxima conectividad inteligente. Gestión sin esfuerzo: desde la aplicación VeSync en tu smartphone puedes controlar el encendido, hacer un seguimiento en tiempo real del tiempo restante de cocción, recibir notificaciones en tu dispositivo e inspirarte con cientos de recetas en línea creadas específicamente para este modelo. Es la opción ideal para dejar la comida programada o monitorizar la cena mientras disfrutas del partido de fútbol en el salón con tus invitados.

Oportunidad Prime Day: con un precio habitual de 279,99 €, la versión inteligente baja durante el Prime Day hasta los 229,99 €.

¿Cómo elegir la Cosori perfecta para tu hogar?

Te ofrecemos un resumen claro de los tres perfiles de consumidor, para que sepas qué modelo se adapta mejor a ti:

Modelo Ideal para… Puntos fuertes clave Precio Prime Day Cosori Dual Blaze TwinFry Familias grandes, reuniones de amigos y comidas muy variadas. 10L de capacidad, divisor extraíble (5L+5L), funciones SYNC/MATCH y cocción por arriba y abajo. 172,99 € (22% de descuento) Cosori Turbo Tower Pro Usuarios que buscan máxima durabilidad, libre de teflón y diseño compacto. 100% recubrimiento cerámico natural, tecnología Dual Blaze de 3 calentadores y gratinado superior. 207,57 € (20% de descuento) Cosori Turbo Tower Pro Smart Amantes de la tecnología que buscan comodidad y recetas guiadas desde el móvil. Todo lo bueno del modelo cerámico sumado al control total por la app VeSync y seguimiento remoto. 229,99 € (18% de descuento)

El momento de renovar tu forma de cocinar

Cosori ha demostrado que comer de forma equilibrada, rápida y sabrosa no requiere pasar horas limpiando ni gastar de más en la factura eléctrica. Ya sea para preparar unos aperitivos crujientes durante el fútbol de este verano, organizar las comidas familiares de la semana o equipar tu cocina con lo último en tecnología cerámica libre de teflón, los días 23, 24, 25 y 26 de junio representan la oportunidad ideal para dar el salto con los mejores descuentos por tiempo limitado.

No dejes escapar estos descuentos exclusivos en Amazon Prime Day y transforma tu rutina en la cocina.

