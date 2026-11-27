El Lefant M210 Pro Omni llega a la recta final del Black Friday con una de las ofertas más agresivas de la marca. Entre el 26 y el 30 de noviembre de 2026, este robot con fregona se puede comprar en Amazon por 219,99 euros, frente a un precio original de 699,99 euros, y baja hasta 197,99 euros al aplicar el código de descuento JENV7PUB. Es decir, un 69% de descuento, al que se suma un 10% adicional con el código.

Lefant M210 Pro Omni: aspira, friega y se limpia solo

Lefant, fabricante con más de 20 años de experiencia y producción propia de sus componentes, ha diseñado el M210 Pro Omni como un robot 2 en 1 compacto, pensado para familias y hogares con mascotas. Estas son sus claves:

Un cuerpo ultrafino para llegar a todas partes. Con 280 x 290 x 99 mm, se desliza bajo camas, sofás y muebles de cocina de poca altura y alcanza hasta un 92% de cobertura de limpieza. Navega con láser dToF y guarda hasta tres mapas con particiones automáticas, útil en viviendas de varias plantas, y permite limpiar por habitaciones, por zonas, en modo puntual o con zonas prohibidas.

Fregado con agua limpia en tiempo real. Su sistema sigue un ciclo de cuatro pasos (pulveriza agua, friega, rasca la suciedad y recoge el agua sucia) mientras avanza, de modo que el rodillo no arrastra suciedad de una zona a otra. El rodillo, de 20 cm, gira a 240 RPM con una presión constante de 15 N, pensada para levantar manchas de café, salsa de soja, zumo, leche o kétchup. Tiene tres niveles de caudal de agua.

Su sistema sigue un ciclo de cuatro pasos (pulveriza agua, friega, rasca la suciedad y recoge el agua sucia) mientras avanza, de modo que el rodillo no arrastra suciedad de una zona a otra. El rodillo, de 20 cm, gira a 240 RPM con una presión constante de 15 N, pensada para levantar manchas de café, salsa de soja, zumo, leche o kétchup. Tiene tres niveles de caudal de agua. 20.000 Pa de succión, sin enredos. Aspira polvo, restos y pelo de mascota en alfombras y suelos duros, y su entrada sin escobillas evita por completo que el pelo se enrede, sin necesidad de recambios ni de limpiar el cepillo tras cada pasada. Dos cepillos laterales mejoran la recogida en esquinas y bordes, y su depósito de 800 ml guarda la suciedad hasta dos semanas, sin bolsas desechables.

Aspira polvo, restos y pelo de mascota en alfombras y suelos duros, y su entrada sin escobillas evita por completo que el pelo se enrede, sin necesidad de recambios ni de limpiar el cepillo tras cada pasada. Dos cepillos laterales mejoran la recogida en esquinas y bordes, y su depósito de 800 ml guarda la suciedad hasta dos semanas, sin bolsas desechables. Una base que hace el mantenimiento por ti. La estación incorpora un depósito de agua limpia de 2,4 litros y otro de agua sucia de 1,5. Cuando el robot vuelve, rellena el agua, vacía la sucia, lava el rodillo y lo seca con aire, sin que el usuario tenga que intervenir.

Obstáculos, atascos y conectividad. Nueve sensores PSD 2.0 le dan 190° de detección sin puntos ciegos, y la tecnología patentada Freemove detecta golpes en todo el cuerpo y reduce los atascos al prescindir de parachoques móviles. Incluye Wi-Fi de doble banda (2,4 y 5 GHz), compatibilidad con Apple Watch, control por voz con Google Assistant y Alexa y una batería de 3.200 mAh con hasta 120 minutos de autonomía.

Compra ahora el Lefant M210 Pro Omni en Amazon por tan solo 239,99 euros (-66 %), o por 199,19 euros aplicando el código W1RXLLRP (-17 % adicional), del 24 al 30 de noviembre.

También en oferta: Lefant M280, con rodillo retráctil y depósito de 1 litro

La marca también mantiene en su oferta su nuevo M280, un robot aspirador con fregona pensado para los hogares europeos. Su cuerpo de 280 mm cubre al menos el 95% de la superficie, aspira con 20.000 Pa y friega con agua limpia en tiempo real a 240 RPM y 15 N de presión. Sus dos señas de identidad son el rodillo retráctil, que se extiende para llegar a esquinas y bordes y se eleva 10 mm al detectar una alfombra, y un depósito de polvo de 1.000 ml, transparente y lavable, que admite hasta 30 días de acumulación sin bolsas ni estación de vaciado.

Compra el Lefant M280 en Amazon por 349,99 euros (-50 %), del 19 al 30 de noviembre.

Precios y disponibilidad

Lefant M210 Pro Omni: precio original 699,99 euros; precio promocional 219,99 euros; precio final con el código JENV7PUB, 197,99 euros (-10% con el código y -69% de oferta). Disponible del 26 al 30 de noviembre de 2026.

precio original 699,99 euros; precio promocional 219,99 euros; precio final con el código JENV7PUB, (-10% con el código y -69% de oferta). Disponible del Lefant M280: precio original 699,99 euros; precio final 349,99 euros (-50 %). Disponible del 19 al 30 de noviembre de 2026.

Ambos modelos se pueden consultar y comprar en la tienda oficial de Lefant en Amazon.