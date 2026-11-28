El aviso siempre llega en el peor momento, justo cuando estrenas móvil y la copia de seguridad se queda a medias, o cuando un correo con adjunto generoso no termina de entrar. Tu almacenamiento de Google está lleno y los 15 GB gratuitos que trae cualquier cuenta se han evaporado sin que sepas muy bien en qué.

Por qué tus 15 GB se agotan antes de lo que crees

Antes de pagar por más espacio merece la pena hacer limpieza, y hacerla en orden. Hay pasos que se notan enseguida, otros que liberan gigas de golpe y luego está WhatsApp, que en Android puede deshacer todo el trabajo si no se toca un ajuste muy específico.

Esos 15 GB se comparten entre todos los servicios. Cuentan los correos de Gmail con sus adjuntos, incluidos los que están en Spam y en la papelera, los archivos de Drive y las fotos y vídeos de Google Fotos.

También suman las copias de seguridad de WhatsApp en Android y la copia del propio teléfono, que guarda SMS, registro de llamadas, ajustes y datos de aplicaciones.

Con Fotos hay un matiz que confunde a mucha gente. Las imágenes subidas en calidad Ahorro de almacenamiento antes del 1 de junio de 2021 nunca ocuparon espacio, así que borrarlas no libera nada. Lo que sí pesa es todo lo subido desde esa fecha y cualquier archivo en calidad original. Los documentos de la sección Compartido conmigo no cuentan para tu cuota, salvo que hagas una copia propia.

Correo que no entra y un plazo de dos años

Cuando la cuenta llega al límite, Gmail puede dejar de enviar y recibir correos, Drive no admite archivos nuevos y Fotos detiene la copia de seguridad del móvil. Se puede seguir iniciando sesión, pero la cuenta queda medio paralizada.

El riesgo serio llega con el tiempo. Google advierte que, si una cuenta supera la cuota durante dos años, puede eliminar el contenido de Gmail, Drive, Fotos y la copia de seguridad de Android.

Antes de hacerlo avisa por correo o con notificaciones con al menos tres meses de antelación. Es un margen para borrar archivos, ampliar el espacio o descargar los datos. Esta política no afecta a YouTube, Blogger, Keep ni Sites.

Liberar espacio en Google pasa por la papelera

Todo lo que está en la papelera y en Spam sigue ocupando espacio hasta que se elimina de forma permanente. Por eso el primer paso es vaciar esas carpetas en Gmail, Drive y Fotos. En Gmail, al eliminar un mensaje aparece un aviso en la parte superior con la opción Vaciar la papelera ahora. La carpeta de Spam permite hacer lo mismo.

El contador no siempre lo marca al instante. Google sugiere esperar unos 30 minutos y, si la cuenta sigue llena, pasar a una limpieza más a fondo. Cuando se borran muchos archivos de golpe, el espacio disponible puede tardar entre 48 y 72 horas en actualizarse.

Los adjuntos olvidados que engordan Gmail

En cuentas con años de uso, Gmail suele ser el gran sumidero de espacio. Fotos reenviadas, presentaciones, facturas en PDF y vídeos acaban enterrados en conversaciones que nadie vuelve a abrir.

Para encontrarlos basta con escribir en la barra de búsqueda los operadores que propone Google. Con «has:attachment larger:10M» aparecen los mensajes con adjuntos de más de 10 MB, y con «filename:.pdf larger:5M» se localizan los PDF de más de 5 MB.

Otra búsqueda útil es «older_than:2y has:attachment», que filtra los correos con adjuntos de hace más de dos años. Conviene descargar antes lo que quieras conservar. Después toca seleccionar los resultados, eliminarlos y vaciar la papelera, porque si no el espacio sigue ocupado.

Drive y Fotos, de mayor a menor

En la versión web de Drive, el apartado Almacenamiento del menú izquierdo muestra los archivos ordenados de mayor a menor tamaño. Es la forma más rápida de detectar vídeos o copias de proyectos que llevan años ahí sin que nadie los toque.

Drive no tiene una herramienta para encontrar duplicados. El truco es ordenar por nombre en la vista de lista y buscar archivos que terminen en «(1)» o empiecen por «Copia de». También merece la pena revisar Configuración > Gestionar aplicaciones, donde algunas apps guardan datos ocultos.

En Google Fotos, Configuración > Gestionar almacenamiento agrupa elementos que se pueden revisar y eliminar, como capturas de pantalla o vídeos grandes. Desde photos.google.com hay una opción más drástica dentro de Recuperar almacenamiento. Permite convertir lo ya subido a calidad de ahorro de almacenamiento, a cambio de perder resolución.

Para repasarlo todo a la vez está el gestor de almacenamiento de Google One, en one.google.com/storage/management o desde el botón Gestionar almacenamiento de Gmail, Drive o Fotos. Su apartado Liberar espacio por servicio recorre cada aplicación, con una advertencia. Lo que se borra de Drive y Gmail desde ahí desaparece para siempre.

La trampa de WhatsApp, una copia que vuelve a crecer sola

En Android, WhatsApp guarda la copia de los chats en la cuenta de Google, y esa copia cuenta para el límite de almacenamiento. En iPhone la copia va a iCloud, así que este apartado no afecta a la cuota de Google.

El error habitual es borrar la copia desde Google para recuperar gigas. Si antes no se cambia la configuración, la siguiente copia automática vuelve a subirlo todo, vídeos incluidos, y el espacio desaparece otra vez.

Los vídeos son lo que más pesa, así que conviene seguir este orden.

Abre WhatsApp y entra en Ajustes > Chats > Copia de seguridad. Desactiva la opción Incluir vídeos. Toca Realizar copia ahora para generar una copia nueva, ya sin vídeos. Elimina las copias antiguas desde el gestor de almacenamiento de Google One, en la sección Copias de seguridad.

El último paso no tiene vuelta atrás. Si cambias de móvil o reinstalas WhatsApp antes de que exista una copia nueva, perderás el historial de chats.

Hay otro plazo que conviene conocer si guardas un teléfono antiguo en un cajón. Las copias de WhatsApp sin actualizar en cinco meses pueden eliminarse automáticamente.

WhatsApp también está activando poco a poco su propio almacenamiento en la nube, con 2 GB gratuitos y cifrado de extremo a extremo, que no ocupa espacio en la cuenta de Google. Si la opción aparece en Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Copia de seguridad en la nube, se puede elegir WhatsApp en lugar de Google, siempre que la copia quepa en ese límite.

Móviles que ya no usas y siguen ocupando sitio

Si acabas de cambiar de teléfono, es probable que la copia del anterior siga en tu cuenta. En el gestor de Google One, el apartado Copias de seguridad muestra las de cada dispositivo y permite borrar las que ya no necesitas.

Un último detalle evita sustos al comparar cifras. Los archivos que sincroniza Drive para ordenadores ocupan el disco del equipo, y para Google solo cuentan los que son de tu propiedad. Por eso el espacio que ves en el PC y el de la cuenta no tienen por qué coincidir. Si tras este repaso la barra sigue en rojo, toca asumir que 15 GB se quedan cortos para tu uso y valorar uno de los planes de Google One.