Encender los Beats 360 junto al iPhone y tenerlos listos para sonar es cuestión de segundos. Tocas Conectar y ya está, sin descargar ninguna aplicación ni registrarme en ningún sitio. Esa sencillez fue lo primero que me ha ganado. Lo que ha hecho que acabe encantado llega después, cuando llevas un rato con los auriculares puestos y descubres que son cómodos, que la cancelación de ruido funciona de verdad y que esconden algo poco habitual en esta categoría. Las almohadillas se quitan y se ponen, así que puedes cambiarles el color o sustituirlas cuando se gasten.

Así son los Beats 360

Los Beats 360 son los auriculares circumaurales más avanzados de Beats, la marca de audio que pertenece a Apple. Circumaurales quiere decir que las almohadillas rodean la oreja entera en vez de apoyarse sobre ella, algo que mejora el aislamiento y reparte la presión sobre la cabeza. Se presentaron en septiembre de 2026 y reúnen cancelación activa de ruido, audio espacial personalizado y hasta 32 horas de autonomía según Beats.

Su carta de presentación más original está en el diseño. Por primera vez, la marca permite cambiar tanto las almohadillas de las copas como el acolchado de la diadema. También son sus primeros auriculares de diadema con certificación IPX4, que los protege del sudor y de las salpicaduras. No son sumergibles, pero están pensados para aguantar un entrenamiento o un chaparrón de camino a casa.

Funcionan con iPhone y con Android. Con un iPhone se aprovechan las funciones propias del ecosistema de Apple, y en Android la app Beats cubre buena parte de esas opciones, algo poco habitual en un producto de Apple.

Características de los Beats 360 Tipo Auriculares circumaurales inalámbricos y plegables Transductores Transductor dinámico personalizado con doble imán de neodimio y diafragma de tres capas Amplificador Amplificador personalizado de alto rango dinámico Chip Chip personalizado de Beats en cada copa Modos de escucha Cancelación de ruido, Modo de sonido ambiente y Desactivado (con ecualización adaptativa) Audio espacial Audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza Micrófonos Nueve en total, ocho para la cancelación de ruido y tres para la voz (dos compartidos) Sensores Acelerómetro y giroscopio (copa izquierda) Conectividad Bluetooth 5.3 de clase 1 Compatibilidad iOS y Android (app Beats para Android) Autonomía Hasta 32 horas con cancelación de ruido y audio espacial personalizado activados Carga rápida Fast Fuel, 5 minutos de carga para hasta 1 hora de reproducción Carga USB-C (cable y adaptador de corriente se venden por separado) Resistencia IPX4 al sudor y al agua Almohadillas Intercambiables en copas y diadema, de espuma viscoelástica con memoria Controles Regulador de volumen y botón de reproducción y pausa (copa derecha); botón de encendido y botón del modo de escucha (copa izquierda); Oye Siri manos libres Dimensiones 165,5 x 87,1 x 191,3 mm Peso 294,5 g Funda De tela antidesgarro, 225 x 85 x 225 mm, 88 g Colores Negro, Nube, Azul celeste y Rosa Contenido de la caja Auriculares Beats 360 con almohadillas de tejido a juego, funda de tela, guía de inicio rápido y documentación

Almohadillas intercambiables para cambiarles la cara

Es la característica que más me gusta y también la más fácil de explicar. Las almohadillas de las dos copas y la de la diadema se desmontan y se sustituyen por otras. De serie vienen en un tejido a juego con el color de los auriculares, y Beats vende aparte kits de recambio en otros colores y acabados. Un mismo par puede pasar del negro a un tono llamativo cuando te apetezca, sin necesidad de comprar otros auriculares.

Colocarlas no tiene misterio. Se gira la almohadilla hacia la derecha hasta que encaja en su sitio. Si alguna se suelta, la luz del botón de encendido avisa con dos destellos rojos cortos y uno largo que se repiten. Es un aviso útil, porque una almohadilla mal fijada deja pasar ruido y empeora el sonido.

La idea tiene una ventaja que me parece aún más importante. Las almohadillas son lo primero que se estropea en cualquier auricular de diadema. El sudor, la grasa de la piel y el roce diario acaban agrietándolas o aplastándolas, y en muchos modelos sustituirlas obliga a buscar recambios de terceros que no siempre encajan bien. En los Beats 360 basta con comprar un kit oficial y cambiarlas uno mismo, lo que alarga la vida útil del producto. Si los usas para entrenar, tener un segundo juego mientras el otro se airea también es una cuestión de higiene.

Comodidad y construcción

Son cómodos, y eso es lo que acaba decidiendo si unos auriculares de diadema se usan a diario o se quedan en un cajón. Las almohadillas llevan espuma viscoelástica con memoria, que se adapta a la forma de la cabeza y de las orejas en lugar de presionar siempre en los mismos puntos. La diadema tiene su propio acolchado y los brazos telescópicos de acero inoxidable permiten ajustar la altura con precisión. Cada copa gira por separado, de modo que encuentran su posición sin esfuerzo.

Pesan 294,5 gramos, una cifra razonable para unos auriculares de este tamaño con cancelación de ruido. Se pliegan para guardarlos en la funda de tela incluida y se pueden llevar colgados del cuello cuando no se usan.

Una cancelación de ruido convincente

La cancelación de ruido es la otra razón por la que me han conquistado. Se nota en cuanto se activa. El ruido de fondo se queda muy atrás y la música gana presencia sin tener que subir el volumen, que es justo lo que se le pide a unos auriculares de esta categoría. Para conseguirlo, los Beats 360 dedican ocho de sus nueve micrófonos a escuchar el entorno de forma continua y generar una señal que contrarresta ese ruido.

Beats asegura que es la cancelación de ruido más avanzada que ha fabricado y que elimina hasta 1,75 veces más ruido que la de los Beats Studio Pro, según sus propias pruebas.

El botón del modo de escucha, en la copa izquierda, alterna entre Cancelación de ruido y Modo de sonido ambiente. Este segundo deja pasar el sonido exterior para mantener una conversación o cruzar una calle sin quitarse los auriculares.

Existe un tercer modo, Desactivado, que no viene incluido por defecto en ese ciclo. Para añadirlo desde el iPhone hay que entrar en Ajustes > Nombre de tus Beats > Modo de escucha y marcar Desactivado. Merece la pena hacerlo, porque con los dos modos apagados entra en juego la ecualización adaptativa, que analiza cómo se ajustan los auriculares y el sellado de las almohadillas para corregir las frecuencias y mantener un sonido claro.

Sonido y audio espacial

Por dentro, los Beats 360 estrenan una plataforma acústica creada para ellos. Cada copa tiene un transductor dinámico propio con doble imán de neodimio y un diafragma de tres capas, acompañado de un amplificador de alto rango dinámico y un chip de Beats que se encarga del procesado. Esa combinación busca controlar mejor el movimiento del diafragma, para que los graves tengan pegada sin emborronar las voces ni los agudos.

Beats los describe como los auriculares que mejor suenan de su historia, una promesa que casi todas las marcas repiten con cada lanzamiento. La frase es de manual, aunque el resultado a mí me ha gustado mucho.

Otra pieza importante es el audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza. Un acelerómetro y un giroscopio en la copa izquierda detectan los movimientos, y con contenido compatible, como películas o canciones en Dolby Atmos, el sonido se mantiene anclado a la pantalla aunque gires la cabeza. La parte personalizada consiste en que el iPhone crea un perfil a partir de la forma de tus orejas para ajustar ese efecto.

Con el iPhone no hace falta app, aunque hay mucho que ajustar

Aquí está otra de las razones por las que los encuentro tan sencillos. En el iPhone no necesitan ninguna aplicación. Una vez enlazados, aparecen en la parte superior de Ajustes con su propio menú, y desde ahí se gestiona casi todo, el modo de escucha, el audio espacial, los controles o las opciones de accesibilidad auditiva. En un Mac, el mismo menú está en Ajustes del Sistema.

Esa integración trae ventajas que se notan sin hacer nada. Los auriculares se vinculan a tu cuenta de iCloud y pasan solos del iPhone al iPad o al Mac según el dispositivo que estés usando. Puedes compartir lo que escuchas con otros auriculares de Apple o Beats con Compartir audio, localizarlos en la app Buscar si los pierdes y pedirle cosas a Siri sin tocarlos, con el comando Oye Siri.

En Android el planteamiento cambia, pero no se queda cojo. La app Beats permite configurarlos y añadir un widget con la batería y los modos de escucha en la pantalla de inicio. También son compatibles con Fast Pair para enlazarlos rápido, con el cambio de audio entre dispositivos y con Find Hub para encontrarlos.

Los controles son botones físicos, lejos de las superficies táctiles que se activan sin querer. En la copa derecha están el regulador de volumen y el botón de reproducción y pausa. Una pulsación pausa la música o responde una llamada, dos saltan a la siguiente canción, tres vuelven a la anterior y si lo mantienes pulsado se activa el asistente de voz. En la izquierda quedan el botón de encendido y el del modo de escucha.

Para las llamadas, Beats ha reservado tres micrófonos que se orientan hacia la boca y un filtro de ruido entrenado con inteligencia artificial que separa la voz del ruido ambiente.

Batería, carga y uso

Beats anuncia hasta 32 horas de reproducción con la cancelación de ruido y el audio espacial personalizado activados, que son precisamente las funciones que más batería consumen. Haciendo cuentas, con un par de horas diarias darían para más de dos semanas sin cargar. Si se agotan, la carga rápida Fast Fuel promete una hora de música con solo cinco minutos enchufados.

La carga se hace por USB-C, pero en la caja no hay cable ni adaptador de corriente. Solo vienen los auriculares, la funda y la documentación. Tampoco tienen minijack ni opción de escuchar música por cable, algo que echo de menos en unos auriculares de este nivel, sobre todo para viajar en avión y conectarlos al sistema de entretenimiento del asiento.

Para saber cuánta batería queda, la luz del botón de encendido se pone roja fija cuando baja del 10 %, parpadea en rojo mientras carga y se queda blanca fija con la batería llena.

Disponibilidad y precio

Los Beats 360 cuestan 349,95 euros en las tiendas oficiales de Beats y de Apple, donde también se pueden recoger en un Apple Store. Están disponibles en negro, nube, azul celeste y rosa, siempre con las almohadillas a juego. Los kits de almohadillas de recambio se venden por separado, igual que el cable USB-C y el adaptador de corriente.

Mi valoración de los Beats 360

Los Beats 360 me encantan porque aciertan en lo que más pesa al usar unos auriculares de diadema todos los días. Son cómodos, la cancelación de ruido es potente y su manejo con el iPhone es tan simple que no hay que pensar en él. Basta con ponérselos. Para quien quiera más control, el menú de Ajustes ofrece opciones de sobra sin obligar a instalar nada.

Las almohadillas intercambiables son su mejor idea. Permiten personalizarlos y, sobre todo, renovarlos cuando el uso los desgaste, algo que debería ser la norma en auriculares de este precio. La certificación IPX4 y la paridad de funciones con Android completan un producto pensado para usarse en cualquier sitio, también en el gimnasio.

Como cosas a mejorar, me habría gustado encontrar un cable en la caja y poder escuchar música con él, porque hay situaciones en las que el Bluetooth no llega. También haría visible por defecto el modo Desactivado, ya que activa la ecualización adaptativa y muchos usuarios nunca sabrán que existe. Y conviene tener en cuenta que la personalización tiene un coste extra, porque los kits de colores se pagan aparte a un precio de 59,95 euros.