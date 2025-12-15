Waze empieza a mostrar los semáforos en el mapa y prepara una mejora muy esperada por los conductores

Waze lleva años siendo una de las aplicaciones de navegación favoritas para millones de conductores, sobre todo por su capacidad para avisar de atascos, accidentes o controles en tiempo real gracias a su comunidad. Sin embargo, había un elemento básico de la conducción urbana que hasta ahora brillaba por su ausencia, los semáforos. Eso está empezando a cambiar.

Waze la lo está probando

La aplicación ha comenzado a probar la visualización de semáforos directamente en el mapa, una función que muchos usuarios reclamaban desde hace tiempo y que supone un paso importante para mejorar la experiencia de uso en ciudad, donde las intersecciones y las paradas constantes forman parte del día a día.

La información ha salido a la luz a través de Android Authority, medio especializado que ha detectado esta nueva función en fase de pruebas, actualmente activa solo en Israel, un mercado donde Waze suele testar muchas de sus novedades antes de un despliegue más amplio. Según explica la publicación, la app empieza a mostrar iconos de semáforos en el mapa durante la navegación, aportando más contexto visual al conductor.

Tal y como detalla el medio, cuando el usuario tiene una ruta activa, Waze muestra únicamente algunos semáforos relevantes en el recorrido, normalmente hasta tres al mismo tiempo. El objetivo parece claro, evitar una sobrecarga de iconos que distraiga al conductor y mantener la interfaz limpia y fácil de interpretar mientras se conduce.

Una ayuda especialmente útil en ciudad

La incorporación de los semáforos puede parecer un detalle menor, pero en entornos urbanos tiene un impacto real. Saber de antemano que se aproxima una intersección regulada ayuda a anticipar frenadas, ajustar la velocidad y conducir de forma más fluida, especialmente cuando se circula por zonas desconocidas.

En trayectos diarios, esta información también puede ayudar a entender mejor por qué una ruta es más lenta de lo esperado o por qué Waze propone un desvío alternativo. No se trata solo de evitar atascos, sino de ofrecer una lectura más completa de lo que ocurre en la vía.

Un paso lógico para Waze

Hasta ahora, Waze se había centrado sobre todo en información dinámica generada por los propios usuarios, dejando en segundo plano elementos más estáticos como señales o semáforos. Esta decisión siempre tuvo sentido dentro de su filosofía, pero con el paso del tiempo se había convertido en una carencia frente a otros navegadores.

Google Maps, sin ir más lejos, ya muestra semáforos en muchas ciudades desde hace años. Teniendo en cuenta que ambas aplicaciones pertenecen a Alphabet, la llegada de esta función a Waze era cuestión de tiempo. Esta prueba parece confirmar que el desarrollo ya está en marcha.

Por ahora, con limitaciones claras

Conviene dejar claro que hablamos de una función en fase muy temprana. No hay anuncio oficial de lanzamiento global ni fechas concretas para su llegada a España u otros países. Tampoco está confirmado si la visualización de semáforos será igual en todos los mercados o si se adaptará a la normativa y señalización de cada región.

Aun así, el simple hecho de que Waze esté probando esta opción indica que la compañía es consciente de la demanda y del valor que aporta. Si las pruebas son positivas, lo lógico es pensar en un despliegue progresivo en más países.

Una mejora pequeña, pero significativa

La llegada de los semáforos refuerza la idea de que Waze quiere seguir siendo relevante no solo en carretera, sino también en ciudad. No es una función revolucionaria, pero sí una de esas mejoras que, una vez activas, cuesta entender cómo se podía vivir sin ellas. Para los conductores habituales, y especialmente para quienes usan Waze a diario en trayectos urbanos, esta novedad puede marcar la diferencia entre una navegación correcta y una realmente completa.