Cómo mejorar tus fotos de Navidad con el móvil: trucos sencillos que marcan la diferencia

La Navidad es uno de esos momentos del año en los que más fotos hacemos, y también uno de los que más frustración sentimos al verlas después. Luces quemadas, caras oscuras, imágenes movidas o colores raros son fallos habituales, incluso con móviles de gama alta. Sin embargo, la mayoría no dependen del teléfono, sino de cómo lo usamos.

Sin prisas, por favor

Uno de los errores más comunes es disparar con prisas y sin pensar en la luz. La iluminación navideña es bonita, pero complicada, bastante más de lo que crees. Guirnaldas muy brillantes, bombillas cálidas o estancias poco iluminadas ponen a prueba cualquier cámara. Antes de hacer la foto, conviene observar de dónde viene la luz principal y colocar a las personas de frente a ella, aunque sea una lámpara auxiliar. Ese simple gesto evita caras oscuras y ruido innecesario.

Aprovecha mejor la luz, aunque sea poca

Si haces fotos en interior, intenta encender alguna luz más de lo habitual. No para que parezca un quirófano, sino para ayudar al móvil a trabajar con menos ISO. Cuanta más luz tenga el sensor, menos grano y más detalle obtendrás. Si hay luces de Navidad detrás, colócalas ligeramente de lado o al fondo, nunca apuntando directamente al objetivo.

En exteriores, las mejores fotos navideñas suelen salir al atardecer. Ese momento en el que aún queda algo de luz natural y las luces ya están encendidas crea un equilibrio perfecto. Además, los tonos son más suaves y favorecedores para los retratos.

Limpia la lente y sujeta bien el móvil

No me canso de repetirlo y puede parecer una obviedad, pero muchas fotos malas empiezan con una lente sucia. El bolsillo, los dedos o el bolso dejan grasa que provoca halos y pérdida de nitidez, algo muy visible con luces navideñas. Un simple repaso con la camiseta puede mejorar la foto más de lo que imaginas.

Sujetar bien el móvil también es fundamental. En interiores, la cámara suele usar velocidades más lentas, así que cualquier pequeño movimiento se nota. Apoya los codos, usa ambas manos y dispara con suavidad. Si tu móvil tiene temporizador de dos segundos, actívalo para evitar el temblor al pulsar.

No abuses del zoom ni del modo retrato

En Navidad es tentador usar zoom para acercar la escena, pero el zoom digital empeora mucho la calidad. Siempre que puedas, acércate tú físicamente, el major zoom son tus piernas. Ganarás nitidez y naturalidad.

El modo retrato puede quedar bien, pero con luces de fondo suele fallar recortando mal el pelo o los adornos. Úsalo con moderación y revisa el resultado. A veces una foto normal, bien iluminada, es mucho más acertada.

Ajusta la exposición tocando la pantalla

Un truco muy poco usado es tocar la pantalla para ajustar la exposición antes de disparar. Si las luces salen quemadas, baja un poco el brillo; si las caras están oscuras, súbelo ligeramente. Ese pequeño ajuste manual marca la diferencia entre una foto mediocre y una que sí merece guardarse.

También conviene evitar el flash integrado salvo que sea imprescindible. Suele crear sombras duras y colores poco naturales. Mejor añade luz ambiente o acércate a una fuente de iluminación existente.

Edita un poco, pero con cabeza

Una ligera edición puede salvar muchas fotos de Navidad. Ajustar brillo, contraste y temperatura de color ayuda a recuperar el ambiente real del momento. No hace falta usar filtros agresivos, basta con corregir lo justo para que la imagen se parezca a lo que viste con tus propios ojos. La app Fotos ya incluye herramientas más que suficientes para este retoque básico, pero si deseas ir más allá, aquí tienes donde inspirarte.

Mejorar tus fotos de Navidad no va de tecnología, sino de atención. Mirar la luz, tomarse dos segundos antes de disparar y cuidar pequeños detalles es lo que convierte una foto cualquiera en un recuerdo que sí apetece volver a ver dentro de unos años.