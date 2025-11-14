SPC SMARTEE DUO 3: el nuevo smartwatch barato con llamadas y batería para toda la semana

El SPC SMARTEE DUO 3 aterriza en el catálogo de la marca española con la intención de convertirse en uno de los relojes inteligentes más versátiles dentro de su rango de precio. El fabricante apuesta por un dispositivo ligero y cómodo, con un diseño más cuidado que en generaciones anteriores y dos correas incluidas de serie para adaptarse a cualquier estilo.

Diseño actual y pantalla AMOLED de 1,93 pulgadas

El reloj está pensado para quienes quieren un wearable práctico que acompañe desde la oficina hasta el entrenamiento. Su integración con la app SMART YOU permite registrar actividad, consultar métricas de salud y personalizar la experiencia. También facilita el cambio de esferas y la gestión de notificaciones, convirtiéndolo en una herramienta completa sin necesidad de depender tanto del móvil. Además, incorpora llamadas Bluetooth, seguimiento de salud avanzado, más de cien modos deportivos y una pantalla AMOLED Always On de gran tamaño.

En cuanto a la pantalla, se trata de un panel amplio, con colores intensos y buena visibilidad en exteriores. La función Always On permite consultar la hora o los datos principales sin tener que activar la pantalla, algo que resulta útil en el trabajo o durante la práctica deportiva. El diseño combina materiales ligeros y un acabado metalizado que refuerza su aspecto moderno, y además es resistente al agua con certificación IP68, por lo que soporta lluvia, sudor y uso diario sin complicaciones.

El modelo se ofrece en dos combinaciones, Berry Luxe con Star White, y Shadow Noir con Silver Moon. Ambas incluyen dos correas intercambiables que permiten pasar de un estilo deportivo a uno más elegante según la ocasión.

Conectividad, deporte y control de salud

Este reloj incorpora Bluetooth para realizar y recibir llamadas directamente desde la muñeca, una función cada vez más habitual incluso en modelos económicos. También muestra notificaciones de apps, mensajes, redes sociales y recordatorios, manteniendo informados a los usuarios sin tener que recurrir constantemente al smartphone.

En el apartado deportivo, el SPC SMARTEE DUO 3 ofrece más de 100 modos de entrenamiento, registrando tiempo, distancia, ritmo y calorías. Los sensores integrados permiten medir frecuencia cardiaca, nivel de oxígeno en sangre, estrés y sueño, además de ofrecer seguimiento del ciclo menstrual. Todo ello se sincroniza con la aplicación SMART YOU, donde es posible consultar gráficos, fijar objetivos y revisar la evolución diaria.

Autonomía para una semana y carga magnética

Otro punto clave del nuevo reloj es su autonomía. Según la marca, puede alcanzar hasta 7 días de uso habitual y 9 días en modo ahorro. Esto permite olvidarse del cargador durante prácticamente toda la semana, algo que agradecen quienes buscan un wearable sencillo y que no resulte difícil de manejar. La carga se realiza mediante un conector magnético que facilita el proceso y evita pérdidas de tiempo.

Precio y disponibilidad

El SPC SMARTEE DUO 3 ya está disponible por 44,90 euros. Cada pack incluye dos correas, lo que añade un valor adicional para quienes quieren personalizar su reloj según su estilo o actividad del día.