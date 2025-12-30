LG quiere que el gaming en 5K deje de ser cosa de unos pocos

El gaming en alta resolución lleva tiempo prometiendo mucho más de lo que realmente ofrece en el día a día. Pantallas espectaculares sobre el papel, pero que exigen tarjetas gráficas de última generación y configuraciones muy concretas para sacarles partido. Con su nueva familia LG UltraGear evo, LG Electronics quiere romper esa barrera y hacer que jugar en 5K sea algo más accesible, sin renunciar a fluidez, contraste ni velocidad.

La compañía aprovechará la inminente CES 2026 para presentar una gama de monitores que apunta directamente al segmento más exigente del mercado, pero con un enfoque interesante: usar inteligencia artificial integrada en el propio monitor para mejorar la imagen sin cargar más trabajo a la tarjeta gráfica. Dicho de otro modo, más calidad visual sin necesidad de cambiar de GPU.

Reescalado por IA en 5K: la clave de la nueva gama

El gran argumento de esta generación UltraGear evo es su tecnología de reescalado por IA en 5K, una solución integrada en el monitor que analiza la imagen en tiempo real y la mejora antes de llegar al panel. Esto permite disfrutar de una nitidez muy cercana al 5K incluso cuando el contenido original no se renderiza a esa resolución.

Para el gamer, esto se traduce en algo muy concreto, poder jugar con mayor calidad visual sin tener que sacrificar rendimiento ni invertir en hardware extremo. Además, esta IA también ajusta automáticamente escenas y sonido según el tipo de contenido, afinando la experiencia sin que el usuario tenga que tocar ajustes constantemente.

39 pulgadas OLED para quien quiere inmersión total

El modelo 39GX950B es, probablemente, el más equilibrado de la gama. Se trata de un monitor OLED ultrapanorámico de 39 pulgadas con resolución 5K2K, pensado tanto para jugar como para trabajar o crear contenido. Su formato 21:9 y su curvatura envolvente hacen que el campo de visión sea mucho más amplio sin perder altura útil de pantalla.

Uno de sus puntos más interesantes es el Dual Mode, que permite alternar entre máxima calidad visual a 165 Hz o máxima fluidez competitiva a 330 Hz. Es un planteamiento muy inteligente para quienes juegan a títulos muy distintos y no quieren renunciar a nada. A esto se suma un tiempo de respuesta prácticamente instantáneo y unos negros perfectos propios del OLED, algo que marca la diferencia en juegos oscuros o cinematográficos.

27 pulgadas MiniLED para los que buscan precisión absoluta

El 27GM950B apunta a otro perfil de jugador, quien quiere máxima definición en un tamaño más contenido. Es el primer monitor gaming 5K de LG UltraGear evo con tecnología MiniLED y destaca por su control del contraste y del temido “efecto halo”, habitual en este tipo de paneles.

Con más de 2.300 zonas de atenuación local y un brillo que supera ampliamente los 1.000 nits, este monitor está pensado para quienes priorizan el detalle extremo, ya sea en juegos competitivos, simuladores o incluso tareas profesionales. También aquí encontramos el reescalado por IA y el Dual Mode, lo que refuerza la idea de versatilidad real y no solo cifras espectaculares en la ficha técnica.

Cuando el monitor roza el terreno de la televisión

El modelo 52G930B es, directamente, una rareza en el mercado actual. Un monitor 5K2K de 52 pulgadas con formato panorámico extremo y curvatura pronunciada, diseñado para quien quiere una experiencia totalmente envolvente, ya sea en simuladores de conducción, juegos de mundo abierto o configuraciones multitarea muy avanzadas.

Su tamaño permite trabajar o jugar con varias ventanas sin sensación de agobio, y su tasa de refresco de 240 Hz deja claro que, pese a las dimensiones, no está pensado como un simple “pantallón”, sino como un monitor gaming de pleno derecho.

LG sube el listón del gaming en alta resolución

Lo interesante de la nueva gama LG UltraGear evo es el mensaje que lanza, el futuro del gaming en alta resolución no pasa solo por hardware cada vez más caro, sino por soluciones inteligentes que optimicen lo que ya tenemos. Si esta tecnología de reescalado por IA cumple lo que promete, puede marcar un antes y un después en cómo entendemos los monitores de gama alta.

La marca mostrará estos modelos en CES 2026 con setups reales de juego, algo clave para valorar si estamos ante una simple demostración tecnológica o ante una evolución que de verdad puede cambiar la experiencia de los jugadores más exigentes.