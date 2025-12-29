Samsung TV integrará Google Fotos para revivir recuerdos familiares en la gran pantalla

Samsung quiere dar un paso más en su apuesta por convertir el televisor en el centro digital del hogar. La compañía ha confirmado que está trabajando para integrar Google Fotos en Samsung TV, una novedad que permitirá a los usuarios disfrutar de sus recuerdos personales directamente en la pantalla grande. La idea es sencilla pero potente: llevar las fotos y vídeos almacenados en la nube a un formato más inmersivo, pensado para compartirse en familia desde el sofá.

La integración de Google Fotos en Samsung TV arrancará en 2026 y lo hará de forma progresiva. El primer gran hito llegará a principios de ese año con el lanzamiento exclusivo de la función Recuerdos, que permitirá mostrar historias seleccionadas automáticamente a partir de personas, lugares y momentos importantes. Durante seis meses, esta experiencia será exclusiva de los televisores Samsung, reforzando la estrategia de la marca por diferenciarse en el terreno de los televisores inteligentes con IA.

El televisor como álbum familiar inteligente

Según explica la propia compañía, el objetivo es que las fotos que capturamos con el móvil pasen a formar parte natural de la experiencia televisiva. Al iniciar sesión con la cuenta de Google, los recuerdos aparecerán automáticamente en la pantalla, sin configuraciones complejas ni pasos intermedios. Viajes, celebraciones, aficiones o momentos cotidianos podrán verse en un formato más cinematográfico, pensado para disfrutarse en grupo.

Esta integración no se quedará en una simple galería. Google Fotos se combinará con Vision AI Companion, la nueva actualización de inteligencia artificial de Samsung, para destacar recuerdos relevantes a lo largo del día. De este modo, las imágenes podrían aparecer de forma contextual en funciones como Daily+ o Daily Board, acompañando al usuario en distintos momentos sin necesidad de buscarlas activamente.

Tres formas de revivir los recuerdos en Samsung TV

Samsung y Google han definido tres grandes pilares para esta experiencia. El primero es Recuerdos, previsto para principios de 2026, que mostrará historias automáticas en televisión por primera vez. Es el punto de partida y el más orientado a un uso familiar y emocional.

El segundo bloque llegará a finales de 2026 bajo el nombre Crear con IA. Aquí entra en juego la inteligencia artificial de Google DeepMind, con herramientas como Nano Banana para generar y editar imágenes mediante plantillas temáticas. Los usuarios podrán transformar fotos con estilos artísticos, animar imágenes estáticas o crear pequeños vídeos a partir de una sola fotografía, todo pensado para un uso sencillo desde el televisor.

El tercer pilar serán los Resultados personalizados, también previstos para finales de 2026. Esta función permitirá generar presentaciones automáticas basadas en temas concretos. El televisor se convertirá así en una ventana dinámica a los recuerdos personales, adaptándose a intereses y contextos.

Una alianza estratégica entre Samsung y Google

Desde Samsung destacan que los televisores siempre han sido un punto de encuentro en el hogar, y que esta integración refuerza ese papel. La compañía busca que el usuario no solo consuma contenido, sino que también se vea reflejado en la pantalla a través de sus propias historias. Por su parte, Google subraya que Google Fotos es el hogar digital de fotos y vídeos para millones de personas, y que llevarlo al televisor abre nuevas formas de reconectar con esos recuerdos.

Google Fotos en Samsung TV es un paso más hacia un modelo de televisor inteligente centrado en la experiencia personal, donde la inteligencia artificial no solo recomienda series o ajusta la imagen, sino que también pone en valor lo más cercano: los recuerdos de cada usuario.