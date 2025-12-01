Las imágenes que los usuarios generan a través de la aplicación Remimi con la inteligencia artificial (IA) de Google se han disparado un 400% en sólo dos meses gracias al modelo Gemini Flash Image (también conocido como Nano Banana), según ha desvelado la gran tecnológica. Así, la cantidad de estos archivos ha alcanzado los 100 millones en alrededor de 60 días. Por tanto, los nuevos avances se están popularizando con cada vez mayor velocidad en todo el mundo.

Remimi es una popular aplicación que emplea IA para mejorar y restaurar fotografías y vídeos con baja calidad. Su función principal consiste en aumentar la nitidez, recuperar detalles en imágenes antiguas o borrosas y corregir distintas imperfecciones para obtener un resultado visual más claro y definido.

Esta app ha integrado la IA de Google, lo que le ha llevado a «un aumento del 175% en las instalaciones semanales, hasta alcanzar los 1,16 millones en todo el mundo», según explica la empresa norteamericana.

El modelo Nano Banana

«La integración del modelo Nano Banana de Google ha mejorado significativamente la calidad de la imagen y la velocidad de generación, lo que ha impulsado directamente la viralidad del contenido de Remini», ha asegurado.

«El compromiso de los usuarios se ha disparado, y ahora generan una media de cinco veces más imágenes en promedio, superando los 100 millones de imágenes generadas en menos de dos meses», ha explicado Google.

En ese sentido, la tecnológica asegura que la infraestructura «robusta y fiable» de Google Cloud su capitalización por parte del equipo de Remini ha logrado «al instante» un «impulso viral» tras el lanzamiento de «más de 30 nuevos paquetes de fotos en menos de una semana (incluidos nuevos ajustes preestablecidos de modelado y paquetes de Spooky Season)».

Bending Spoons, propietaria de Remimi, es cliente de Google Cloud desde 2018 y utiliza la infraestructura de IA de Google para impulsar casos de uso de IA generativa en su diverso porfolio de productos, incluido esta aplicación.

La IA de Google

Google no cesa en su avance en el ámbito de la IA. En estos momentos, la empresa se encuentra recogiendo los frutos de su nuevo modelo, Gemini 3, el cual «está diseñado para ser el compañero más avanzado y versátil para usuarios, desarrolladores y empresas», explica. «No sólo responde, sino que anticipa, razona y actúa con una profundidad y matices sin precedentes, facilitando el aprendizaje, la creatividad y la planificación de cualquier proyecto», asegura.

La compañía también ha presentado Gemini 3 Deep Think, un «modo de razonamiento mejorado que lleva el rendimiento de Gemini 3 aún más lejos» y que da «acceso a los testers de seguridad antes de ponerlo a disposición de los suscriptores de Google AI Ultra».

«Ya integrado en la Búsqueda de Google, la app Gemini, AI Studio, Vertex AI y la nueva plataforma de agentes autónomos Google Antigravity, Gemini 3 permite automatizar flujos de trabajo complejos y ejecutar tareas de software de forma fiable», asegura la tecnológica.

En ese sentido, la mercantil anuncia con optimismo sus nuevas funcionalidades: «Con todo esto, Gemini 3 no es solo el modelo más avanzado de Google, es la puerta de entrada a un futuro donde la inteligencia artificial es verdaderamente útil, accesible y transformadora para todos».