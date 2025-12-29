Apple se prepara para entrar en el salón… ¿puede el HomePod con pantalla plantar cara al Echo Show?

El HomePod con pantalla vuelve a escena tras conocerse que Apple habría decidido retrasar su lanzamiento hasta este inminente 2026. La información, publicada por 9to5Mac, apunta a que el dispositivo depende directamente de la evolución de Siri y de Apple Intelligence, dos pilares que todavía no están tan maduros como Apple desearía. El retraso, lejos de ser anecdótico, plantea una cuestión de fondo: ¿puede Apple competir de verdad con Amazon y su exitosa familia Echo Show?

Un producto esperado desde hace años

Desde hace tiempo se da por hecho que Apple acabará lanzando un dispositivo doméstico con pantalla. El HomePod original demostró que la compañía sabe hacer buen hardware de audio, pero también dejó claro que un altavoz inteligente sin una interfaz visual tiene un recorrido limitado en el hogar.

El HomePod con pantalla aspira a convertirse en un centro de control doméstico, pensado para el salón o la cocina, desde el que gestionar la domótica, consultar información rápida, controlar la música, realizar videollamadas o interactuar con el ecosistema Apple de forma más natural. La idea encaja perfectamente con la filosofía de la marca, pero su ejecución es mucho más compleja de lo que parece.

El dominio del EchoShow es incontestable

Amazon lleva años jugando prácticamente sola en este terreno. Los Echo Show se han convertido en un elemento habitual en muchos hogares por una razón sencilla, funcionan muy bien, son baratos y no exigen demasiadas explicaciones al usuario.

Amazon ha apostado por lanzar múltiples modelos, ajustar precios y mejorar Alexa poco a poco, sin prometer revoluciones. El resultado es un producto que no deslumbra, pero que cumple con mucha solvencia su papel como asistente doméstico con pantalla. Apple, en cambio, nunca ha jugado a ese ritmo.

Siri es el cuello de botella de Apple

El gran problema del HomePod con pantalla no es el diseño ni el hardware, sino Siri. Durante años, el asistente de Apple ha quedado un paso por detrás de Alexa y Google Assistant en tareas básicas como el encadenado de órdenes, la comprensión contextual o la fiabilidad en el día a día.

Apple es consciente de que lanzar un dispositivo de este tipo con una Siri limitada sería un error estratégico. Por eso el proyecto está ligado al despliegue real de Apple Intelligence, que promete una experiencia mucho más personal, contextual y centrada en la privacidad del usuario. Hasta que esa promesa no sea tangible, Apple prefiere esperar.

Una competencia que no será frontal

El HomePod con pantalla no pretende competir con el Echo Show en precio ni en número de funciones. Apple no busca inundar el mercado, sino ofrecer una experiencia muy integrada con el iPhone, el Apple Watch, el Apple TV y HomeKit. La clave estará en la coherencia del ecosistema. Para un usuario de Apple, tener un dispositivo que entienda quién eres, qué haces y qué necesitas, sin renunciar a la privacidad, puede ser un argumento de peso frente a soluciones más genéricas.

Llegar tarde también tiene riesgos

Cada año que pasa sin una propuesta clara, Amazon consolida su posición en el hogar. El uso de pantallas inteligentes se normaliza y se vuelve costumbre. Convencer al usuario de cambiar de plataforma no será sencillo cuando ya tiene rutinas establecidas con Alexa.

Aun así, Apple parece asumir que es preferible llegar más tarde con un producto sólido que precipitarse. Si el HomePod con pantalla consigue demostrar en 2026 para qué sirve realmente una Siri apoyada en Apple Intelligence, Apple puede recuperar terreno. Si no, el Echo Show seguirá siendo el referente indiscutible del salón conectado.