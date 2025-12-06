Los móviles plegables ya no son una rareza: motivos de su creciente popularidad

El mercado de los móviles plegables llevaba años prometiendo una revolución que no terminaba de concretarse. Pantallas frágiles, precios muy elevados o cámaras por debajo del nivel de los modelos tradicionales frenaban su adopción. Sin embargo, el último informe de Counterpoint Research confirma que ese freno empieza a desaparecer. Los envíos globales de móviles plegables crecieron notablemente durante el tercer trimestre de 2025, una tendencia que señala que este formato ya no es una rareza, sino una categoría con proyección.

Tecnología más madura y pantallas más resistentes

Este crecimiento no es casual. Los fabricantes han afinado mejor sus propuestas y el público ha comenzado a ver el potencial de un smartphone capaz de transformarse, ya sea en un dispositivo de gran pantalla o en un móvil más compacto. Con precios más razonables y una tecnología mucho más madura, la categoría empieza a disputarle espacio a los gama alta tradicionales.

Hasta ahora, la principal barrera de los plegables era su durabilidad. Las bisagras eran delicadas, las pantallas se dañaban más fácilmente y los pliegues eran demasiado visibles. Ya el panorama es muy diferente. La resistencia de las bisagras ha mejorado de forma notable, y las nuevas generaciones de paneles flexibles reducen el pliegue a un nivel que ya no resulta molesto. Esto impulsa la confianza de quien se plantea dar el salto por primera vez y evita el temor a pagar por un producto que pueda deteriorarse demasiado rápido.

Más variedad de formatos y precios más competitivos

El informe también refleja otro cambio importante, ya no hablamos únicamente de dispositivos premium prohibitivos. Se han multiplicado los modelos de tipo Flip, más asequibles, que funcionan como puerta de entrada al mundo plegable. Al mismo tiempo, los Fold tradicionales se han refinado para ofrecer un auténtico sustituto de una tablet ligera, lo que genera un valor adicional para quienes trabajan con el móvil o consumen mucha multimedia. Esta variedad hace que cada usuario encuentre un estilo que se adapte a su vida diaria.

Cámaras y rendimiento ya no son compromisos

Otra de las debilidades históricas de los plegables era su hardware. Siempre parecían un paso por detrás en fotografía o en rendimiento, porque la mayor parte del presupuesto se destinaba a la pantalla flexible. Las generaciones actuales han corregido esa tendencia. Los móviles plegables más recientes equipan procesadores equivalentes a los de los buques insignia tradicionales y sistemas de cámara mucho más competitivos. Ya no hace falta renunciar a nada por querer un formato distinto.

El efecto arrastre de marcas y ecosistemas consolidados

El salto de fabricantes como Samsung, HONOR, Huawei, o ZTE ha sido decisivo, pero también influye que algunas marcas hayan apostado por diferenciar bien estos dispositivos. Además, hay que valorar la posible irrupción de Apple con un modelo propio en 2026. Las campañas globales, la mejora en el software adaptado a multitarea y la integración con servicios propios han creado un ecosistema donde un plegable tiene más sentido que nunca. Las experiencias de pantalla dividida, las apps optimizadas y la capacidad de usar el móvil como un miniordenador añaden una capa de utilidad que los usuarios empiezan a valorar.

Por qué ahora sí interesan al gran público

El combo de tecnología madura, precios menos prohibitivos y experiencias de uso más completas explica por qué los móviles plegables empiezan a dejar de ser experimentales. Según Counterpoint, el crecimiento de los envíos en este Q3 2025 apunta a un cambio estructural y no a un pico puntual. El usuario medio empieza a ver ventajas prácticas, como tener dos dispositivos en uno o disfrutar de mayor comodidad para trabajar, jugar o consumir contenido. Es un formato que, por primera vez, se percibe como una opción real y no como una curiosidad tecnológica.