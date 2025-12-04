Motorola viste de blanco su motorola edge 70 con una edición especial Cloud Dancer con cristales Swarovski

El motorola edge 70 da un paso más en su apuesta por el diseño con una edición especial teñida del Pantone Color of the Year 2026, 11-4201 Cloud Dancer, un blanco luminoso que transmite calma y serenidad. A este tono se suma un acabado trasero con textura soft-luxe y un borde acolchado, sobre el que se integran crystals by Swarovski para reforzar esa sensación de pieza de joyería tecnológica más que de simple smartphone.

Color y diseño en el centro de la experiencia

Esta edición especial del dispositivo presentado el pasado mes nace de la colaboración a largo plazo entre Motorola y Pantone, que cada año traslada el Color del Año al mundo de los dispositivos móviles. En 2026 ese papel recae en Cloud Dancer, un blanco discreto que busca actuar como un “respiro visual” en medio del ruido constante de notificaciones, pantallas y estímulos digitales. La marca presenta el terminal como un objeto pensado para acompañar el día a día con un estilo sereno, lejos de estridencias cromáticas.

A esta alianza se suma Swarovski, que aporta la incrustación de crystals by Swarovski en el diseño. El resultado es un móvil que encaja en The Brilliant Collection, la línea de dispositivos centrados en la artesanía y el lujo atemporal que Motorola lanzó este mismo año. No es solo un cambio de color: el enfoque está en los detalles y en la sensación en mano, con un cuerpo delgado y equilibrado que quiere transmitir la idea de “confianza serena” cada vez que el usuario lo coge del bolsillo.

Más delgado, con cámaras de 50 mpx y moto ai

Bajo esa carcasa blanca Cloud Dancer, el motorola edge 70 mantiene el mismo ADN técnico del modelo presentado hace unas semanas. Motorola presume de que es el dispositivo más delgado de su categoría en el rango de precio en el que se mueve, lo que se traduce en un perfil muy estilizado sin renunciar a batería de nueva generación ni a una pantalla brillante pensada para disfrutar de contenidos, redes sociales o juegos.

En el apartado fotográfico, el motorola edge 70 apuesta por cámaras de alta resolución de 50 mpx, con un sensor ultra gran angular que combina píxeles para ofrecer fotografías detalladas incluso en escenas complejas. A esto se suman las experiencias moto ai, el conjunto de funciones basadas en inteligencia artificial de la marca que ayudan a mejorar retratos, escenas nocturnas o vídeo, además de aportar herramientas inteligentes en el uso diario del teléfono, desde la organización hasta la creación de contenido.

Cloud Dancer, un blanco pensado para bajar el ritmo

Pantone define Cloud Dancer como un tono blanco que simboliza claridad y simplificación. En un contexto donde el ruido y el caos informativo dificultan centrarse en lo importante, este color quiere servir como recordatorio visual para bajar el ritmo y reenfocar. Motorola traslada esa idea al diseño del motorola edge 70, con una estética limpia y discreta en la que el protagonismo recae en las formas suaves, la textura trasera y el brillo sutil de los cristales de Swarovski, más que en logos enormes o colores estridentes.

El mensaje de fondo es que el móvil se convierta en un objeto que acompañe, pero que no invada. Un dispositivo que permita que la creatividad fluya, que ayude a concentrarse y que no resulte agresivo visualmente cuando está sobre la mesa de trabajo o en la mesilla de noche. El motorola edge 70 en Cloud Dancer se coloca así como una opción para quienes buscan un smartphone de diseño cuidado, con un punto de lujo, pero que no renuncia a la practicidad del día a día.

Precio y disponibilidad en España

Este motorola edge 70 con crystals by Swarovski estará disponible próximamente en España, tanto en motorola.es como en distribuidores habituales, con un precio recomendado de 799 euros. Hablamos de una edición especial que se suma a la familia edge 70 ya conocida, orientada a un perfil de usuario que valora tanto las prestaciones como la estética y que quiere un móvil que destaque desde el primer vistazo.