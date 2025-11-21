Tus dos cuentas de WhatsApp en el iPhone: la app empieza a activar el uso de dos perfiles en el mismo dispositivo

WhatsApp varias cuentas ya es una realidad para algunos usuarios de iPhone. La compañía ha comenzado a activar el soporte para usar dos perfiles dentro de la misma instalación de WhatsApp en iOS, una función que llevaba meses en desarrollo y que por fin aparece en la beta distribuida a través de TestFlight.

Cambio en WhatsApp para iPhone

Hasta ahora, quien necesitaba gestionar dos números debía recurrir a WhatsApp Business o directamente a un segundo móvil. Con esta actualización, WhatsApp podrá habilitar varias cuentas, lo que permite cambiar de un perfil a otro desde el menú de ajustes sin cerrar sesión, sin reiniciar la app y manteniendo cada cuenta con su propio historial de chats, notificaciones y configuraciones.

Un cambio de cuenta instantáneo

Según informa el medio especializado WABetaInfo, las primeras referencias aparecieron en la beta 25.19.10.74, que reveló que WhatsApp trabajaba en un sistema para añadir cuentas adicionales. Ahora, con la beta 25.34.10.72, varios testers confirman que la función ya está activa. En los ajustes aparece una nueva sección llamada Account List, o un botón junto al icono de QR, desde donde se puede añadir una segunda cuenta y gestionarlas sin complicaciones.

El cambio entre perfiles es inmediato. WhatsApp mantiene cada cuenta en segundo plano, lo que permite pasar de un perfil personal a uno profesional en cuestión de segundos sin perder contexto ni mezclar conversaciones.

Cómo se añade una segunda cuenta en WhatsApp

Los usuarios que ya tienen acceso pueden usar hasta dos cuentas por ahora. La app permite registrar un número nuevo que nunca haya utilizado WhatsApp, añadir un perfil que ya estuviera en WhatsApp Business o incluso vincular una cuenta existente en otro dispositivo escaneando un código QR. En este último caso, el llamado “companion account” sincroniza sus chats, ajustes y preferencias con el iPhone principal.

Este sistema ofrece una flexibilidad real para quienes necesitan separar vida personal y profesional sin depender de dos móviles o de aplicaciones paralelas.

Cada cuenta mantiene sus propios ajustes

WhatsApp ha diseñado la función para que cada perfil sea completamente independiente. Esto incluye el historial de chats, la copia de seguridad en iCloud, los tonos de notificación, los ajustes de descarga automática, los niveles de privacidad, la visibilidad de la foto de perfil, la hora de última conexión y hasta los chats silenciados o las preferencias de reacción. Incluso las copias de seguridad funcionan por separado, para que cada cuenta mantenga su propio ritmo y no interfiera en el almacenamiento de la otra.

WhatsApp ha ajustado también cómo se muestran las notificaciones cuando hay dos cuentas activas. Si llega un mensaje al perfil que no está seleccionado en ese momento, el aviso igualmente aparecerá, mostrando tanto el nombre del remitente como el de la cuenta destinataria. Esto evita confusiones y garantiza que no se pierda ningún mensaje importante.

Un avance importante para los usuarios de iPhone

Por ahora, esta función de WhatsApp en iPhone sigue limitada a un pequeño grupo de testers, pero el hecho de que ya esté activa en la beta apunta a un despliegue más amplio en las próximas semanas. La función responde a una petición histórica de los usuarios y simplifica por completo la gestión de dos números dentro del mismo dispositivo.

Cuando llegue a la versión estable, WhatsApp para iPhone dará un salto importante en comodidad, especialmente para quienes dependen de dos líneas y buscan una solución integrada y sencilla.