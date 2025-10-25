5 cosas que puedes hacer con ChatGPT Atlas, el nuevo navegador con IA

El navegador ChatGPT Atlas marca un antes y un después en la forma de interactuar con la web gracias a su integración nativa con la IA de ChatGPT. Ya no se trata sólo de abrir páginas o buscar enlaces, sino de implicar a la inteligencia artificial directamente en tu flujo de trabajo online. En este artículo detallamos cinco cosas concretas que puedes hacer con ChatGPT Atlas y que lo diferencian de un navegador tradicional.

1. Resumir y entender cualquier página al instante

Una de las funciones más llamativas de ChatGPT Atlas es la barra lateral de ChatGPT que aparece en cada página web. Desde ella puedes pedirle que resuma el contenido, extraiga los puntos clave o te explique en lenguaje sencillo lo que estás leyendo.

Si estás investigando un artículo técnico, un informe financiero o un manual extenso, basta con abrir la barra y decir “resúmeme este artículo” para obtener una versión más clara sin necesidad de copiar-pegar fuera del navegador.

2. Continuar tus tareas con memoria contextual

ChatGPT Atlas incluye una función llamada “Browser memories”, opcional y bajo tu control, que permite que la IA recuerde detalles de lo que estás haciendo: páginas visitadas, temas explorados o búsquedas recientes.

Esto convierte al navegador en un copiloto que recuerda el contexto y te permite retomar conversaciones o proyectos sin partir de cero, algo especialmente útil para usuarios que trabajan con documentación o investigación constante.

3. Delegar tareas completas con el modo agente

Si tienes una suscripción de nivel Plus, Pro o Business, puedes activar el modo agente de ChatGPT Atlas, que permite que la IA realice tareas de varios pasos por ti: investigar, abrir páginas, hacer clic, preparar listas o incluso reservas.

Por ejemplo, puedes pedirle que planifique una cena para varias personas, busque restaurantes y te prepare el correo de confirmación. La IA abre pestañas, accede a los sitios y espera tu aprobación antes de ejecutar la acción final, con un enfoque de asistente real.

4. Navegación inteligente y fluida con IA integrada

A diferencia de los navegadores tradicionales que actúan como meros contenedores de páginas, ChatGPT Atlas está diseñado “alrededor” del asistente de IA. La ventana principal permite formular preguntas directas y cambiar entre búsqueda, vídeo o noticias sin moverte de pestaña.

Puedes escribir órdenes como “muéstrame solo vídeos sobre este tema” o “compara estos dos productos” y obtener resultados estructurados. Su diseño busca reducir interrupciones y permitir que la web trabaje para ti, no al revés.

5. Control de privacidad y personalización de datos

Un aspecto esencial de ChatGPT Atlas es que te da el control sobre qué datos ve la IA, qué memorias guarda y si el contenido que navegas se utiliza para entrenar los modelos. Por defecto, la navegación no se emplea con fines de entrenamiento.

El usuario decide si activa o no la opción de incluir navegación web, además de poder usar modo incógnito, desactivar memorias por sitio o borrar el historial con un solo clic. Todo se gestiona desde los ajustes del navegador, sin menús ocultos ni configuraciones confusas.

Descargar ChatGPT Atlas para Mac.