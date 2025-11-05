Motorola edge 70: el ultradelgado que estrena cámara triple de 50 mpx y gran batería

Motorola ha decidido apostar fuerte con el motorola edge 70, un teléfono que apenas alcanza los 5,99 milímetros de grosor, lo que lo convierte en uno de los móviles más delgados del mercado. Pese a ello, mantiene una estructura sólida gracias a su marco de aluminio de calidad aeronáutica y a la protección Gorilla Glass 7i, que cubre el frontal y evita daños por caídas o arañazos.

Los acabados son otro de sus puntos diferenciales: la firma ha colaborado con Pantone para ofrecer una gama de colores inspirada en tejidos cálidos y texturas naturales, aportando un aspecto más sofisticado y táctil. Todo ello con certificación IP69, que garantiza resistencia al polvo y al agua, incluso frente a chorros de alta presión.

Potencia de nueva generación y fotografía con IA

El motorola edge 70 incorpora el procesador Snapdragon 7 Gen 4, acompañado por la tecnología moto ai, un conjunto de algoritmos que mejoran tanto el rendimiento como la experiencia de cámara.

El sistema fotográfico se compone de tres sensores de 50 megapíxeles: un principal con vídeo en 4K, un ultra gran angular con función macro y una cámara frontal de la misma resolución. La inteligencia artificial ajusta la exposición, el color y el enfoque en tiempo real, permitiendo obtener retratos, paisajes y selfies de gran calidad incluso con poca luz.

Batería de larga duración y carga ultrarrápida

A pesar de su perfil delgado, el motorola edge 70 equipa una batería de 4.800 mAh basada en ánodos de silicio, una tecnología que mejora la densidad energética sin aumentar el peso. Según la marca, ofrece hasta dos días de autonomía y cuenta con carga rápida TurboPower de 68 W, capaz de recuperar horas de uso en pocos minutos. También incluye carga inalámbrica de 15 W, un detalle poco habitual en este segmento.

Android 16 y soporte a largo plazo

Motorola refuerza su compromiso con el software: el dispositivo se lanza con Android 16 e incluye cuatro años de actualizaciones del sistema y parches de seguridad hasta 2031. Además, integra funciones avanzadas como Circle to Search, el nuevo buscador contextual de Google, y compatibilidad con Gemini, el asistente inteligente que ayuda a redactar textos, planificar o traducir contenidos directamente desde el móvil.

Un móvil sostenible y con accesorios premium

El motorola edge 70 también apuesta por la sostenibilidad. Su caja es 100% libre de plásticos, impresa con tinta de soja y fabricada con materiales reciclados. Incluso el propio teléfono incluye componentes con más del 20% de plástico reutilizado. En el interior del paquete se incorpora una funda magnética ultrafina compatible con la carga inalámbrica, pensada para proteger sin aumentar el grosor del dispositivo.

Precio y promoción especial de lanzamiento

El nuevo motorola edge 70 ya está disponible en España por 799 euros. Hasta finales de diciembre de 2025, quienes lo adquieran a través de motorola.com recibirán un pack de regalo valorado en más de 300 euros, con accesorios como los moto buds loop, el moto tag, un moto watch fit y un cargador TurboPower de 68 W.