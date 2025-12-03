Apple y la accesibilidad: así es “I’m Not Remarkable”, el vídeo que celebra 40 años de inclusión

El nuevo vídeo “I’m Not Remarkable” es un recordatorio del papel que juega la accesibilidad en Apple y de cómo esta filosofía está integrada en todo su ecosistema desde hace décadas. La compañía celebra en 2025 el 40 aniversario de su compromiso con la inclusión, un recorrido que ha transformado la forma en que muchas personas estudian, se organizan, se comunican y disfrutan de su vida universitaria.

Accesibilidad para estudiar y vivir el campus

El vídeo se centra en algo que a veces se pasa por alto, la experiencia universitaria va mucho más allá de las clases. Para los estudiantes con discapacidad, poder moverse por el campus, socializar, aprender nuevas habilidades o simplemente pasar tiempo con sus amigos depende de tener herramientas que se adapten a sus necesidades. Ese es el punto de partida de “I’m Not Remarkable”.

En él se muestran estudiantes de todo el mundo con diferentes discapacidades utilizando funciones que forman parte del ecosistema de Apple desde hace años. VoiceOver para navegar por el iPhone o el Mac, Lupa para ampliar información en pantalla, Acceso braille integrado, AssistiveTouch en el Apple Watch o el iPad, el Lector de accesibilidad, Reconocimiento de sonidos y nombres, o los Subtítulos en vivo son solo algunos ejemplos de herramientas que cambian el día a día de quienes dependen de ellas para estudiar y comunicarse.

Un número musical para contar historias reales

La pieza tiene un tono emocional y celebratorio. El número musical, producido por el compositor ganador de un premio Tony, Tim Minchin, reúne a estudiantes sordos y con diferentes discapacidades que aportan su propia voz y presencia al mensaje del vídeo. La dirección corre a cargo de Kim Gehrig, responsable también del aclamado corto “The Greatest”, ganador de un Emmy en 2022.

Un compromiso creativo de largo recorrido

Aunque “I’m Not Remarkable” es la última gran producción centrada en accesibilidad, no es un caso aislado. Durante los últimos años, Apple ha priorizado la representación de la discapacidad en campañas de alcance global. Entre ellas destacan piezas como “The Lost Voice” de Taika Waititi, el homenaje a los Juegos Paralímpicos “The Relay”, la campaña navideña “Heartstrings”, nominada a los Emmy en 2024, o la reciente serie documental sobre el Parkinson “No Frame Missed”.

“I’m Not Remarkable” continúa esa línea, pero da un paso más al situar a estudiantes reales en el centro del relato. Refleja cómo el uso de tecnologías accesibles abre oportunidades reales en un momento clave de sus vidas: su paso por la universidad, donde todo cambia, donde cada nuevo recurso marca una diferencia y donde sentirse representado importa.