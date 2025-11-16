Cómo cambiar la fecha y hora de una foto en iPhone y para qué puede servirte

Cambiar la fecha y hora de una foto en iPhone es una función muy útil que Apple incorporó hace algunas versiones, y que permite corregir o ajustar los datos de una imagen sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas. Se hace directamente desde la propia app Fotos y el proceso es tan sencillo que puede resolver desde errores puntuales hasta problemas de organización más complejos.

Cómo se hace paso a paso

Para cambiar la fecha y hora de una foto en iPhone solo hay que abrir la imagen dentro de la app Fotos y deslizar el dedo hacia arriba para mostrar la información completa.

Ahí aparece el apartado con la fecha, la hora y, si existe, también la ubicación donde se tomó. Junto a la fecha verás la opción Ajustar, que es la que permite modificar estos datos.

Al tocar Ajustar se abre una pantalla con un calendario y un selector de hora. Basta con elegir el día correcto y ajustar la hora moviendo la rueda inferior. Cuando esté configurado, solo queda pulsar Ajustar en la parte superior derecha para que la modificación quede guardada.

En ese momento, la foto pasará a ordenarse en tu biblioteca según la nueva fecha, lo cual es especialmente práctico si utilizas álbumes o recuerdos automáticos.

Situaciones en las que puede ser realmente útil

Cambiar la fecha y hora de una foto en iPhone sirve para mucho más que corregir un error ocasional. Si has viajado a un país con otra zona horaria y tu iPhone no se actualizó, es frecuente que las fotos aparezcan con horas incorrectas. Ajustarlas manualmente permite que toda la secuencia de imágenes tenga coherencia.

También es útil cuando recuperas fotos antiguas escaneadas o recibidas por otras personas, ya que suelen llegar con la fecha actual en lugar de la fecha real en la que fueron tomadas. Ajustarlas te permite organizarlas dentro de tu historia personal de una manera más fiel.

Otra situación habitual es cuando haces una foto en un lugar concreto, pero la ubicación o el momento no quedaron registrados correctamente. Modificar estos datos ayuda a mantener un archivo fotográfico bien ordenado, algo importante si usas la búsqueda por lugares o momentos dentro de Fotos. Incluso puede servirte, en casos más profesionales, para clasificar imágenes en trabajos periodísticos, reportajes o cualquier proyecto donde el orden cronológico sea esencial.

Un pequeño detalle que simplifica tu galería

La posibilidad de cambiar la fecha y hora de una foto en iPhone hace que mantener la biblioteca limpia y coherente sea mucho más sencillo. Es una herramienta discreta, pero muy potente para quienes acumulan miles de imágenes y quieren tener control real sobre ellas. En pocos pasos, cualquier foto puede colocarse exactamente donde debería estar.