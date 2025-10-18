Cómo activar el modo fotografía RAW en el iPhone 17 para sacar todo el potencial de la cámara

Una de las grandes ventajas de los nuevos iPhone 17 es su capacidad para capturar fotografías en formato RAW, una opción que ofrece una calidad superior y un rango de edición mucho más amplio que las imágenes tradicionales en JPEG o HEIF. Este formato conserva toda la información del sensor, sin compresión ni procesamiento automático, lo que lo convierte en la elección ideal para quienes quieren editar sus fotos como un profesional.

Aunque el modo RAW está disponible desde generaciones anteriores, Apple ha perfeccionado su funcionamiento en los nuevos modelos. En el iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, este formato se llama ProRAW, e integra el procesamiento inteligente de Apple con la riqueza de detalle de un archivo RAW tradicional.

Qué es el formato RAW y por qué es diferente

El formato RAW, a diferencia del JPEG, no aplica ajustes automáticos de color, nitidez o exposición. Es decir, la cámara captura toda la información “en bruto” del sensor. Esto permite editar posteriormente la foto con un nivel de precisión mucho mayor, corrigiendo luces, sombras o balance de blancos sin perder calidad.

El archivo, eso sí, ocupa más espacio, una sola foto puede pesar entre 20 y 50 MB, por lo que conviene tener suficiente almacenamiento o usar iCloud. Este formato es especialmente útil para quienes usan apps como Lightroom, Pixelmator o la propia app Fotos para ajustar cada parámetro de manera manual.

Cómo activar el modo fotografía RAW en el iPhone 17

Para activar el formato RAW (o ProRAW en los modelos Pro), sigue estos pasos:

Abre Ajustes en tu iPhone. Desplázate hasta Cámara. Entra en el apartado Formatos. Toca en Control de la resolución y ProRAW.

Una vez hecho, verás un nuevo botón RAW en la parte superior de la app Cámara. Basta con tocarlo para alternar entre capturar en formato RAW o en formato estándar. Cuando está activado, el botón se ilumina, indicando que la cámara guardará la foto con toda la información del sensor.

Además, puedes elegir la resolución predeterminada, ya sea 12 o 48 megapíxeles, según la cantidad de detalle que necesites. Si vas a editar posteriormente la imagen, la opción de 48 mpx es la más recomendable.

Consejos para sacar el máximo partido

El modo RAW no es ideal para todas las situaciones. Al no aplicar el procesamiento automático de Apple, las fotos pueden verse más planas o con menos contraste al principio, aunque se compensará en la edición. Por eso se recomienda usarlo en escenas con buena iluminación o cuando realmente vayas a ajustar la imagen después.

También es útil si haces fotografía de paisaje o retrato en entornos con alto contraste de luz y sombra. En estos casos, el archivo RAW ofrece una flexibilidad que ningún otro formato puede igualar.

Si vas justo de espacio, puedes desactivar el modo RAW una vez termines la sesión. Las imágenes ocuparán mucho menos y seguirán teniendo una excelente calidad, especialmente con el nuevo sensor y la optimización del chip A19.

Por qué merece la pena usarlo

Activar el modo fotografía RAW en el iPhone 17 es dar un paso más allá en la experiencia fotográfica. Permite aprovechar todo el potencial del sensor y del procesador de imagen, sin renunciar al control creativo.

Aunque el formato esté pensado para usuarios más avanzados, cualquiera puede beneficiarse de su calidad si dedica un poco de tiempo a aprender a editar. Con las herramientas actuales, incluso desde el propio iPhone, los resultados pueden ser espectaculares.