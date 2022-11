Alternativas a Photoshop: los mejores editores gratis para tus fotos

Hacer fotos está más a la orden del día que nunca. Todo el mundo tiene un smartphone y redes sociales a las que subir las fotos que va haciendo durante sus vacaciones, en el fin de semana o también a los platos que cocina o que pide en los restaurantes, pero esas fotos no siempre salen bien o no tienen el resultado esperado de modo que una de las cosas más sencillas es pasarlas por un editor de fotos como Photoshop y de este modo poder mejorarlas. Sin embargo este no es el único editor de fotos existente y de hecho, podemos encontrar otros muchos como los que ahora os enumeramos. Conozcamos entonces las mejores alternativas a Photoshop, con los mejores editores gratis para tus fotos.

Alternativas a Photoshop

Además de para retocar tus fotos, estas alternativas a Photoshop que ahora te presentamos te permitirán poder hacer memes, o también dar rienda suelta a tu creatividad a partir de una imagen. Además se trata de editores gratuitos así que no tendrás que pagar nada para usarlos.

Photopea

Por ejemplo, Photopea, que es una fantástica alternativa que no te va a costar un euro. Además, lo puedes usar en español y posee una interfaz bastante sencilla e intuitiva, al estilo de Photoshop, que te deja aprovechar formatos clásicos como jpg o png mientras los manejas en el clásico psd.

Pixrl Editor

Seguimos con opciones gratuitas y nos encontramos con Pixlr Editor, otra alternativa sencilla que permite editar fotografías de forma online sin que tengas que descargar nada. Es de fácil uso, requiere de la instalación previa de Flash Player, posee multiidioma y multicapa y edita varios formatos.

Befunky

Befunky Photo Editor es otra gran opción para editar fotografías por capas. Es de manejo realmente sencillo e intuitivo, está en español y otros idiomas y su uso es online, por lo que no necesitas descarga alguna.

Photobucket

Otra opción limitada pero aceptable es Photobucket. Un clásico que da bastantes alternativas de edición y formatos, aunque los tamaños y pesos pueden ser un problema, ya que tiene las posibilidades algo justas en comparación con otras herramientas.

Photo Raster

Seguimos conociendo alternativas al Photoshop que no te costarán nada y nos topamos ahora con Photo Raster, otra aplicación online creada por una gran corporación que permite el trabajo con filtros y multicapas. Eso sí, exige registro.

Pic Monkey

Pic Monkey es otra de las mejores herramientas para editar imágenes. Basa su fama en su fácil uso, ya que, creando un escenario, solo hay que ir arrastrando lo que se desee para armar una especie de collage. Eso sí, solo es gratis durante 7 días de prueba, luego, toca pagar, pero algo es algo, ¿no?.

Canva

Canva es uno de los editores de fotos gratis más famosos del momento. Se puede usar online y solo requiere registro. También tiene versión de pago si se desea acceder a herramientas más complejas y completas.

Fotor

Fotor es otra app gratis y muy funcional. Tiene versión de pago igualmente, aunque la gratuita permite acceder a un buen número de efectos y contenidos.

Sumo Paint Lite

Seguimos con Sumo Paint Lite, que gracias a su toque retro, tal vez un poco desfasado, ha logrado gran fama. Posee herramientas básicas y funcionalidades interesantes en versión gratuita.

iPiccy

iPiccy, es una intuitiva app online que ofrece cientos de efectos y filtros y sistema de agarre y suelta para arrastrar objetos y editar fotos interesantes.

Photoworks

PhotoWorks es un editor de imágenes intuitivo para Windows que está considerado de los mejores para este sistema. La mayoría de sus funciones están respaldadas por inteligencia artificial . El software analiza sus imágenes y las mejora automáticamente. Puedes ajustar rápidamente el brillo y el contraste, cambiar el balance de color y reducir el ruido digital . Además de la mejora general, PhotoWorks permite corregir distorsiones, corregir horizontes sesgados y eliminar objetos no deseados con solo unos pocos clics.

Gimp

Gima es un software de edición de fotos profesional gratuito y es fácil de descargar e instalar en el ordenador. Tiene varias funciones que ayudan mucho en el retoque fotográfico: puedes componer imágenes mixtas, puedes mejorar las fotos calibrándolas y optimizar los colores, el contraste y el brillo. También tiene una buena función para la gestión simultánea de varios archivos , lo que significa, por ejemplo, que puedes aplicar una acción incluso a varios archivos sin tener que abrirlos uno por uno. Con Gimp , por supuesto, también puede cambiar el tamaño de las imágenes, comprimirlas y optimizarlas listas para integrarlas en su sitio web.

Picasa

Picasa es un software de edición de fotos gratuito de Google y es muy útil para administrar y crear álbumes de fotos online. También es ideal para usar como aplicación de escritorio en los sistemas operativos Windows y Mac . Es especialmente adecuado para principiantes ya que Picasa es muy fácil de encontrar e instalar, pero esto no significa que un profesional no pueda beneficiarse del uso de este producto.

Muy útil para indexar fotografías. Puedes agregar etiquetas y palabras clave para filtrar fotos y ordenarlas por categoría. Además, tiene varios efectos que se pueden aplicar para editar tus fotos. Una característica importante y muy útil de este software es mantener la fotografía original tal como está permitiéndote editar una copia virtual de la imagen.

No corres el riesgo de cometer errores y/o degradar la fotografía que tomaste porque puedes restaurar la versión original en cualquier momento.

On1 Perfect Effects

On1 Perfect Effects es un completo software de edición de fotos. Debes pagar un pequeño precio para usarlo, pero aún tiene su propia versión de demostración gratuita para probar antes de decidirse a comprar.

Es fácil de descargar e instalar y se puede utilizar en cualquier sistema operativo . Tiene más de 170 efectos de edición de fotos , pinceles y herramientas de creación de máscaras.